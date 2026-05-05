ANSA: Nuove opzioni di accesso ai contenuti per chi rifiuta i cookie

L'ANSA introduce l'abbonamento 'Consentless' e nuove modalità di accesso ai contenuti per gli utenti che non accettano i cookie di profilazione e tracciamento, offrendo alternative per continuare a fruire dell'informazione.

L' ANSA introduce nuove modalità di accesso ai contenuti per gli utenti che scelgono di non accettare i cookie di profilazione e di tracciamento. Per coloro che desiderano continuare a fruire appieno dell'offerta informativa dell'agenzia, è disponibile l'abbonamento ' Consentless ', proposto a un costo particolarmente vantaggioso.

Questa opzione consente di superare le limitazioni imposte dalla scelta di non condividere i propri dati per la personalizzazione della pubblicità e il monitoraggio delle preferenze di navigazione. In alternativa, gli utenti possono optare per uno dei piani di abbonamento standard dell'ANSA, che offrono un accesso completo a tutti i contenuti del sito. Per gli utenti che non intendono sottoscrivere un abbonamento, ma desiderano comunque accedere a una parte dei contenuti, è prevista una soluzione gratuita, seppur limitata.

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L'ANSA sottolinea che l'utilizzo di cookie pubblicitari e di tracciamento, previo consenso dell'utente, consente di raccogliere ed elaborare dati personali per fornire annunci e contenuti personalizzati, valutare l'interazione con tali elementi, condurre ricerche di mercato e migliorare costantemente i prodotti e i servizi offerti. L'agenzia garantisce la massima trasparenza riguardo all'utilizzo dei dati e invita gli utenti a consultare l'informativa completa disponibile sul sito o a contattare il servizio clienti per eventuali chiarimenti.

L'ANSA mette a disposizione un servizio di assistenza clienti dedicato per supportare gli utenti nella scelta dell'abbonamento più adatto alle proprie esigenze e per rispondere a eventuali domande o problematiche. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30, e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00, ed è raggiungibile telefonicamente al numero verde 800 938 881. L'agenzia si impegna a fornire un'assistenza rapida ed efficiente per garantire la migliore esperienza di navigazione possibile.

Parallelamente a queste novità riguardanti l'accesso ai contenuti, l'ANSA segnala un evento culturale di rilievo: una sfilata al Metropolitan Opera House di New York, caratterizzata dal contrasto cromatico tra il bianco del marmo e il rosso del sangue, un'immagine suggestiva che evoca passione e drammaticità. Questa menzione, apparentemente slegata dalle questioni legate ai cookie e agli abbonamenti, sottolinea l'impegno dell'ANSA a fornire una copertura informativa completa e diversificata, che spazia dalla cronaca all'arte e alla cultura.

L'obiettivo è quello di offrire agli utenti un'esperienza informativa a 360 gradi, in grado di soddisfare i loro interessi e le loro esigenze. L'ANSA ribadisce l'importanza di un giornalismo indipendente e di qualità, accessibile a tutti, nel rispetto della privacy e della libertà di scelta di ciascun utente.

La nuova politica di accesso ai contenuti è pensata per bilanciare questi valori, garantendo al contempo la sostenibilità economica dell'agenzia e la sua capacità di continuare a fornire un servizio informativo affidabile e completo





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