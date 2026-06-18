Ansia materna durante gli esami dei figli: quando il passato condiziona il presente

Un'analisi psicologica dell'ansia che le madri provano durante le prove scolastiche dei figli, radicata nelle esperienze negative non elaborate della propria infanzia. L'articolo esplora come le dinamiche educative rigide del passato, il confronto sociale amplificato dai social e la ricerca di un impossibile controllo contribuiscano a un senso di inadeguatezza genitoriale. Offre spunti per distinguere le proprie paure da quelle dei figli e per valorizzare l'errore come parte naturale dell'apprendimento.

Le mamme vivono con ansia gli esami dei figli, un'emozione che affonda le radici nelle esperienze scolastiche non risolte del passato. La dottoressa Marinella Cozzolino, rispondendo a una lettrice, evidenzia come il malessere fisico - insonnia, emicrania, mal di stomaco - sia la manifestazione di un disagio profondo che nasce dal rivivere, attraverso i figli, le proprie paure e le ferite mai rimarginate dell'infanzia.

Molti adulti di oggi sono cresciuti in un contesto educativo basato su regole rigide, divieti e punizioni, dove un insuccesso scolastico veniva vissuto come una colpa personale, senza il sostegno emotivo necessario. Questo bagaglio di incomprensione fa sì che, quando i figli affrontano una verifica o un esame, la madre non affronti solo la loro prova, ma anche il proprio trauma.

Il timore di non essere all'alteggio, la ricerca di colpe che non le appartengono, il senso di responsabilità ipertrofico sono amplificati dalla pressione sociale, in particolare dai social network, dove il costante confronto con i successi altrui alimenta l'insicurezza. L'obiettivo dei genitori, spesso, è quello di offrire un ambiente di supporto e comprensione, ma è fondamentale non cadere nella trappola di voler proteggere i ragazzi da ogni difficoltà. Gli errori e le prove sono occasioni di crescita essenziali.

Inoltre, bisogna ricordare che non tutti gli studenti sono uguali: la normalità include chi eccelle in alcune materie e fatica in altre, lontane dai propri interessi. Pertanto, il rendimento scolastico non può e non deve essere considerato una misura del valore genitoriale. Riconoscere questa distinzione e lavorare sulle proprie ansie, separando il passato dal presente, è il primo passo per aiutare i figli a vivere serenamente le loro tappe formative, senza sovraccaricarli di aspettative che non gli appartengono





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