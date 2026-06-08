Antartide: l'installazione artistica 'Domain One' e il documentario 'Gauchos del Mar' per salvare il Dominio Uno

Un'opera d'arte pubblica e un film documentario lanciano un'allarme globale sulla fragilità dell'Antartide e lanciano la campagna per la creazione di un'Area Marina Protetta nel Dominio Uno, regione chiave per la biodiversità e il krill, minacciata da crisi climatica e pesca industriale.

La regione antartica nota come Dominio Uno, tra le aree più ricche di biodiversità del continente e habitat cruciale per il krill, base della catena alimentare dell'Oceano Australe da cui dipendono balene, foche, pinguini e numerose altre specie marine, è sempre più minacciata dal cambiamento climatico e dalla pesca industriale.

Per denunciare questa situazione e spingere per la creazione di un'Area Marina Protetta (AMP), scienziati, organizzazioni ambientaliste e cittadini di tutto il mondo hanno unito le forze. In questo contesto, il documentario 'Gauchos del Mar', vincitore di 71 premi internazionali e disponibile gratuitamente su YouTube, segue la spedizione di surf e conservazione dei fratelli Azulay, undici volte campioni del mondo di surf e figure di riferimento globale per la tutela degli oceani, attraverso le Isole Shetland Meridionali e la Penisola Antartica.

Il film, co-prodotto da Giorgio Galizia, Matteo Meglioli e Massimiliano Verdesca di A Small Company, con sponsor come Prada e Scarpa e l'endorsement di Unesco Ocean Decade, vede i fratelli collaborare con importanti esperti come i conservazionisti Paul Nicklen e Cristina Mittermeier (SeaLegacy), i biologi Manuel Novillo e Carlos 'Mono' Bellisio, e Rodolfo Werner dell'Antarctic Wildlife Research Fund. Nell'ambito della campagna 'Antarctica - Domain one', un'installazione artistica che riproduce la tavola da surf usata nella spedizione, intrappolata in un enorme blocco di ghiaccio che si scioglie lentamente, è stata esposta a Roma in piazza Giustiniani (Testaccio) lunedì 8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, dopo il successo a Buenos Aires.

L'opera, visitabile dalle 18, intende sensibilizzare il pubblico sull'urgenza di proteggere l'Antartide, ecosistema essenziale per la vita sul Pianeta ma estremamente vulnerabile





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