Anthonelli vince il GP di Mexico: Ferrari sotto accusa per l'attacco a Hamilton

Kimi Anthonelli trionfa a Mexico City. La Ferrari affronta il caos post-gara per l'attacco a Lewis Hamilton, con Vasseur chiamato a dirimere la controversia.

Il giovane talento bolognese Kimi Anthonelli ha confermato il suo status di fenomeno emergente della Formula 1 conquistando la vittoria al Gran Premio di Messico. L'atleta, indossando il numero 12 sulla sua monoposto, ha omaggiato l'eredità di Ayrton Senna, scegliendo un casco giallo identico a quello usato dal leggendario paulista nel suo primo successo sul circuito di San Paolo, avvenuto esattamente 35 anni fa il primo maggio ad Imola. La vittoria non è stata solo un tributo storico, ma la dimostrazione di una velocità pura che ha lasciato gli avversari indietro.

Dettaglio Tecnico della Vittoria

L'impresa di Anthonelli è risultata incredibilmente complessa e logorante per il pilota. Durante i giri finali della competizione, la vettura ha iniziato ad accusare gravi problemi meccanici, rimanendo praticamente bloccata in sesta marcia per l'intera durata delle ultime tornate. Il fuoriclasse italiano è stato così stremato fisicamente e mentalmente al momento del traguardo che, alla fine della corsa, ha dovuto essere estratto manualmente dall'abitacolo della sua macchina. Questa fatica estrema sottolinea l'intensità della sfida affrontata in una delle piste più difficili del calendario mondiale.

Also read Tensione Ferrari: Hamilton critica Leclerc dopo il incidente in Messico

Tensioni nella Scuderia Ferrari

Mentre Anthonelli celebrava, la situazione all'interno della Scuderia Ferrari si è fatta sempre più tesa e difficile da gestire per la dirigenza. Il rapporto, già complicato, tra i compagni di squadra si è infiammato visibilmente durante le operazioni post-gara in Messico. Lewis Hamilton, il britannico della Mercedes, non ha nascosto la sua profonda amarezza riguardo ai numerosi problemi tecnici accusati dalla sua vettura durante tutta l'annata, ma il vero focolaio del conflitto riguarda le dinamiche di gara con il compagno di squadra monegasco.

Hamilton ha espresso le sue critiche in modo molto fermo, chiedendo chiarimenti pubblici sulle azioni avvenute in pista. Il problema centrale riguarda un attacco eseguito dal pilota della Ferrari nelle prime curve del Gran Premio in altura. Charles Leclerc ha tentato di superare il britannico, partito dalla pole position, con un ardore che i commissari di gara hanno penalizzato. La situazione è stata ulteriormente complicata dal fatto che la gara è stata poi vinta da Max Verstappen, creando un ulteriore strato di frustrazione per il team italiano.

Advertisement

Posizioni Ufficiali e Impatto Futuro

L'inglese ha dichiarato in mondovisione, subito dopo il podio, che secondo la sua interpretazione la vittoria sarebbe dovuta spettare a una vettura rossa, quella della Ferrari, la quale aveva effettivamente le opportunità tecniche per realizzare la prima doppietta stagionale. A differenza di Leclerc, che di solito tende a moderare i toni dopo le reazioni a caldo, Hamilton ha rincarato la dose delle accuse, definendo scorretto il comportamento del monegasco, anche in riferimenti a incidenti passati con Sebastian Vettel e Carlos Sainz. Queste accuse sono di particolare gravità per due piloti legati da contratto e destinati a convivere anche nella stagione 2027.

Ora spetta al team principal Fred Vasseur il compito delicato di dirimere questa matassa ingarbugliata e stabilire le regole di comportamento per evitare future collisioni. Parallelamente, le prove libere hanno visto protagoniste anche le giovani riserve. I piloti tricolori hanno mostrato grande promise: Oliver Bearman, alla guida della Ferrari di Charles Leclerc mentre il monegasco rientrava dall'Europa per la nascita della figlia Bianca, ha girato a una velocità competitiva. Inoltre, Francesco Pizzi con la McLaren di Oscar Piastri ha chiuso appena fuori dalla top ten, mentre Matteo Mini con l'Alpine di Pierre Gasly ha ottenuto il settimo posto assoluto, migliorando anche il tempo del pilota titolare Franco Colapinto.