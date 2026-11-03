Anthony Vaccarello e le muse Saint Laurent ai CFDA Fashion Awards 2026

Anthony Vaccarello, Rosé, Hailey Bieber e Zoë Kravitz celebrano l'eredità di Saint Laurent ai CFDA Fashion Awards 2026 con looks dorati.

La notte del 2 novembre l'American Museum of Natural History è diventato il palcoscenico internazionale per celebrare la visione creativa di Anthony Vaccarello durante il suo decennio alla guida di Saint Laurent. L'evento, i CFDA Fashion Awards 2026, ha coinciso con un momento di transizione cruciale per la maison francese, pochi mesi dopo l'annuncio ufficiale della separazione tra lo stilista e il brand. La serata ha trasformato il red carpet in un tributo alla firma estetica che Vaccarello ha impresso all'iconica casa di moda.

Muse Dorate e Eredità di Saint Laurent

Le muse più celebri di Anthony Vaccarello, Rosé, Anja Rubik, Zoë Kravitz e Hailey Bieber, hanno sfilato sul tappeto rosso indossando abiti e completi interamente dorati. Le scelte stilistiche non erano casuali, ma riprendevano fedelmente l'estetica dell'ultima collezione presentata da Vaccarello per Saint Laurent a Parigi lo scorso settembre. Questo uniforme cromatica ha creato un forte legame visivo con l'ultima sfilata dello stilista, diventata di fatto il canto del cigno della sua era alla direzione creativa della maison.

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Estetica Vaccarello e Scelte Stilistiche

Mentre le muse indossavano il fulgore dell'oro, Anthony Vaccarello ha scelto un approccio radicalmente diverso, presentandosi in un essenziale total black. La sua tenuta comprendeva una maglia a girocollo e pantaloni ampi, un contrasto che racconta bene l'estetica costruita dallo stilista in dieci anni di lavoro a Saint Laurent. Questa scelta vestimentaria ha sottolineato la sua identità di designer, consolidata anche attraverso il rapporto con il mondo delle celebrity e del cinema, elementi centrali nella narrazione pubblica della sua carriera.

Significato del Premio CFDA per Vaccarello

Il premio dei CFDA, annunciato già a settembre prima della separazione dalla maison, ha assunto un significato ulteriore in questa circostanza. Il riconoscimento è stato attribuito al suo contributo creativo e ad un ruolo centrale nel definire l'immagine di Saint Laurent nell'ultimo decennio. La tempistica del premio, quindi, non celebra solo un successo professionale, ma sancisce un'epoca storica chiusa per il marchio francese, rendendo la serata un momento di bilancio estetico e creativo di grande rilevanza.

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Altri Protagonisti e Premi della Notata

Oltre alla celebrità legata a Saint Laurent, la serata ha visto altri protagonisti di spicco ricevere onorificenze. Gracie Abrams è apparsa a fianco della designer emergente dell'anno, Colleen Allen, entrambe con look firmati dal brand. La cerimonia ha inoltre assegnato l'Innovation Award a Gap Inc., presentato da Demi Moore che ha indossato un abito denim del marchio, dimostrando l'ampiezza delle categorie celebrate dall'industria della moda.

Impatto Culturale e Progetti Futuri

La scelta di celebrare l'opera di Anthony Vaccarello in un museo storico come l'American Museum of Natural History eleva la discussione sulla moda a tema culturale e artistico. L'evento ha confermato come la figura di Vaccarello e il suo impatto su Saint Laurent siano riconosciuti a livello globale come elementi fondamentali della moda contemporanea. Il pubblico e la critica hanno così l'opportunità di riflettere su come una visione creativa possa trasformare l'identità di un marchio storico, lasciando un segno indelebile nel panorama internazionale.