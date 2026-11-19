Anthropic ha raccolto 81,3 miliardi con un'Ipo da 83 dollari, superando SpaceX. La valutazione totale raggiunge 1.500 miliardi, consolidando il primato del mercato AI.

Anthropic, leader globale nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, ha stabilito un nuovo primato storico nel settore tecnologico raccogliendo 81,3 miliardi di dollari nella tranche principale della sua offerta iniziale pubblica. L'azienda ha ufficialmente comunicato questo risultato senza precedenti, superando il precedente record detenuto da SpaceX, che aveva raccolto 75 miliardi di dollari.

Prezzo IPO e Struttura dell'Offerta

L'offerta iniziale pubblica (IPO) di Anthropic è stata fissata a 83 dollari per azione, un prezzo significativamente più alto rispetto alla fascia iniziale prevista che andava dai 70 ai 78 dollari per azione. Questa decisione riflette la forte domanda degli investitori istituzionali e privati verso il colosso dell'intelligenza artificiale. La struttura dell'offerta comprende un totale di 980.000.000 azioni ordinarie di classe A. Di questo importo massiccio, 956.351.354 azioni sono state vendute direttamente da Anthropic, mentre 23.648.646 azioni sono state cedute da alcuni azionisti venditori.

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Confronto con SpaceX e Elon Musk

Il nuovo record di Anthropic supera chiaramente quello registrato da SpaceX a giugno. SpaceX, guidata da Elon Musk, aveva inizialmente raccolto 75 miliardi di dollari, portando il totale a 85,7 miliardi di dollari dopo che i sottoscrittori avevano esercitato l'opzione greenshoe. Nonostante questo, la chiusura della raccolta di Anthropic, che ha raggiunto 107 miliardi di dollari tra IPO e private placement, risulta essere la più grande mai realizzata con una quotazione. Anthropic è ora riconosciuta come la prima società pura di intelligenza artificiale a debuttare in Borsa.

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Valutazione e Futuro Mercati

Al prezzo di 83 dollari per azione, la società guidata da Dario Amodei vale circa 1.500 miliardi di dollari. Questo evento segna un momento cruciale per il mercato, confermando la fiducia degli investitori nella capacità di Anthropic di generare valore a lungo termine. La chiusura dell'offerta è attesa il 20 novembre 2026. Inoltre, Anthropic ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di ulteriori 147.000.000 azioni ordinarie di classe A.