Quasi 600 osservazioni pubbliche sul data center di Anthropic in Australia: 595 si oppongono o chiedono un rinvio, secondo il documento.

Il data center che Anthropic prevede di realizzare nel Western Downs, nell'Australia regionale, sta incontrando una forte opposizione tra i residenti. Secondo un documento depositato per il progetto, delle quasi 600 osservazioni pubbliche ricevute, 595 si oppongono all'iniziativa oppure chiedono un rinvio finché il promotore non avrà superato determinati ostacoli ambientali. Il progetto, denominato Western Downs Digital Park, si trova a circa 250 km (155 miglia) a ovest di Brisbane.

La notizia, datata 20 novembre dalla Reuters da Sydney, arriva nella stessa settimana in cui Anthropic ha debuttato in Borsa a Wall Street. L'azienda di intelligenza artificiale ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale il 18 novembre, in un'operazione che ha valutato la società circa 1,5 trilioni di dollari. Il data center australiano sarebbe la prima struttura di Anthropic nel paese, con la società come locatario principale.

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Le osservazioni pubbliche e il quadro del progetto

Delle osservazioni depositate, solo due hanno espresso sostegno al progetto e una è risultata neutrale. Il documento, presentato per conto dello sviluppatore Zerra DC, riconosce che molte osservazioni sollevano questioni ragionevoli su acqua, energia, rumore, strade, alloggi e dimensioni del progetto. Il risultato è da considerarsi non vincolante, ma offre un'indicazione chiara del clima nelle comunità locali.

Il progetto prevede un carico di calcolo di 1,44 gigawatt, il che lo renderebbe uno dei più grandi del paese. Si trova su terreni agricoli e più lontano dai sobborghi rispetto ad altri siti contestati in Australia. Circa un terzo delle osservazioni proviene da persone che vivono entro 200 km dal sito.

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Il registro dei commenti pubblici mostra che, prima che Zerra DC indicasse Anthropic come locatario il 15 settembre, erano arrivate cinque obiezioni in un mese. Le restanti osservazioni sono arrivate tra il 15 settembre e l'11 novembre, data in cui il governo locale ha smesso di accettare le richieste.

Le preoccupazioni dei residenti e il contesto australiano

Gli oppositori citano soprattutto il consumo di acqua, la domanda di elettricità e i relativi prezzi, il rumore, i danni alle strade causati dal traffico dei cantieri e la pressione sul mercato degli alloggi. Sono timori che si ripetono in molte comunità dove sorgono le cosiddette fabbriche di intelligenza artificiale, costruite a ritmo serrato in tutto il mondo.

In Australia il fenomeno ha già prodotto effetti concreti. A settembre il Goodman Group ha abbandonato un progetto di data center da circa 1,2 miliardi di dollari australiani previsto a Sydney, dopo una forte reazione dell'opinione pubblica. Nello stesso periodo NextDC ha rinviato un progetto a Melbourne per le preoccupazioni dei residenti sul consumo energetico, con un conseguente crollo delle sue azioni in Borsa.

Il contesto più ampio è quello di un boom che la società di consulenza McKinsey ha stimato in 7.000 miliardi di dollari entro il 2030. Il caso del Western Downs mostra però che la crescita dell'infrastruttura digitale si scontra con le comunità che ospitano gli impianti.

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Cosa succede ora per Anthropic e Zerra DC

Il voto delle osservazioni non è vincolante, quindi il progetto non è stato bloccato dalla consultazione. Il documento, però, fissa in modo pubblico le richieste della comunità e le questioni che Zerra DC dovrà affrontare per andare avanti. Il rapporto tra Anthropic e i residenti del Western Downs dipenderà dal modo in cui il promotore risponderà a questi temi, in particolare su acqua ed energia.

Per ora il dato più significativo resta quello numerico: 595 osservazioni su quasi 600 si oppongono o chiedono un rinvio, mentre solo due sostengono il progetto e una è neutrale. Il caso australiano è quindi un test concreto per la capacità delle grandi aziende di intelligenza artificiale di ottenere il consenso delle comunità che ospiteranno le loro infrastrutture.