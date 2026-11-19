Anthropic quotata a Wall Street con valutazione record da 1.500 miliardi di dollari. La compagnia di Dario Amodei lancia Claude e introduce meccanismi di controllo unici.

Il 19 novembre 2026 segna una data storica per il settore tecnologico mondiale con il debutto ufficiale della società di intelligenza artificiale Anthropic sul mercato azionario statunitense. Questo evento anticipa il previsto ingresso della concorrente OpenAI, che aveva dominato il mercato con il lancio di ChatGPT quattro anni fa. La quotazione si è dimostrata un successo straordinario, superando ampiamente le aspettative degli analisti finanziari e degli investitori istituzionali presenti a Wall Street.

Record di quotazione e afflusso di capitali

Anthropic ha venduto 980 milioni di azioni a un prezzo di 83 dollari ciascuna, una cifra superiore alla stima iniziale di 825 milioni e al range di prezzo previsto tra 70 e 78 dollari. Questa operazione ha generato un ricavo totale di 81 miliardi di dollari, stabilendo il record per il più grande collocamento in borsa della storia. Il valore complessivo dell'azienda è stato fissato a 1.500 miliardi di dollari, un risultato ancora più impressionante considerando che Anthropic è stata fondata solo sei anni fa. Inoltre, altri 26 miliardi potrebbero provenire da una vendita privata a grandi investitori come Nvidia e Google.

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Evoluzione economica e pianificazione degli investimenti

La quotazione interrompe il periodo di incertezza finanziaria che aveva colpito il settore dell'intelligenza artificiale recentemente. Inizialmente, Anthropic aveva ridotto le proprie previsioni, stimando un valore massimo di duemila miliardi di dollari, ma la forte domanda ha superato queste stime conservative. Gli investitori che hanno cercato di acquistare titoli si sono lamentati della scarsa disponibilità di azioni. Alla fine del 19 novembre 2026, Anthropic ha accumulato un patrimonio di circa 94 miliardi di dollari.

La società ha pianificato un utilizzo strategico di questi fondi, destinando 71 miliardi allo sviluppo di data center e nuove tecnologie nel 2027. Questa cifra rientra in un piano più ampio che prevede investimenti per novecento miliardi entro il 2045. La crescita economica interna è stata notevole, con il fatturato nei primi nove mesi del 2026 cresciuto del 1.206 per cento, arrivando a 33 miliardi di dollari, sebbene la società abbia registrato perdite accumulate fin dalla sua fondazione.

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Governance etica e controllo dei fondatori

Una decisione peculiare accompagnata dalla quotazione è il meccanismo di separazione dei poteri introdotto dall'azienda per frenare la ricerca del profitto a breve termine. L'amministratore delegato Dario Amodei e i sei fondatori hanno creato una speciale categoria di azioni, la classe F, che garantisce loro il controllo permanente sull'azienda. Questo strumento impedisce che il controllo passi a investitori o fondi speculativi con obiettivi potenzialmente dannosi, assicurando uno sviluppo a lungo termine dell'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità.

Il prospetto di quotazione riconosce esplicitamente i rischi associati alla tecnologia, citando sia i benefici come l'eradicazione delle malattie e la crescita economica, sia le minacce come sistemi di sorveglianza repressivi o assistenza nella produzione di armi biologiche. Dario Amodei afferma la responsabilità di prevenire o mitigare tali rischi emergenti dai propri modelli. Questa struttura di governance è stata paragonata alle dinamiche di potere di Jensen Huang in Silicon Valley, ma con un focus dichiarato sulla sicurezza globale.