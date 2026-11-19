Anthcone lista in Borsa per 81.3 miliardi, superando il record di SpaceX. Il CEO Dario Amodei ribadisce la sicurezza come priorità assoluta contro pressioni esterne.

Anthropic ha completato la sua storica entrata nel mercato dei capitali quotando le sue azioni sul Nasdaq con un valore totale che ha raggiunto la soglia di 81,3 miliardi di dollari. Questa operazione finanziaria ha segnato un nuovo traguardo senza precedenti per la storia di Wall Street, confermando definitivamente la posizione dominante dell'industria dell' intelligenza artificiale nel panorama economico globale attuale.

Record Finanziario Superato da Anthcone

La decisione di Anthcone di vendere 980 milioni di azioni a un prezzo di 83 dollari ciascuna ha superato il precedente record detentuto da SpaceX durante il mese di giugno, stabilendo un nuovo benchmark per le quotazioni azionarie. Le indicazioni fornite dal Nasdaq prima dell'avvio ufficiale delle contrattazioni prevedevano un valore del titolo pari a 100 dollari, indicando una crescita immediata di circa il 20% rispetto al prezzo fisso dell'offerta iniziale.

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La Filosofia di Sicurezza e il CEO Amodei

Dario Amodei, amministratore delegato della società, ha tenuto un discorso chiaro riguardo alla strategia aziendale, affermando che Anthcone non cederà a nessuna forma di pressione commerciale o politica. Nel suo intervento, il leader aziendale ha sottolineato che l'ente si prenderà tutto il tempo necessario per garantire la massima sicurezza dei propri sistemi di intelligenza artificiale prima di renderli disponibili al pubblico, indipendentemente dai vincoli di mercato.

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Pressioni Commerciali contro Innovazione

Le dichiarazioni del management di Anthcone si inseriscono in un contesto in cui il gigante dell'intelligenza artificiale si preparava ad iniziare le proprie negoziazioni con gli investitori istituzionali. La posizione ferma assunta dimostra una volontà strategica di prioritizzare la stabilità tecnologica e l'affidabilità dei modelli sviluppati rispetto alla rapida monetizzazione, distinguendosi da altre aziende del settore che puntano su lanci più aggressivi.

Manifestazioni e Impatto su Wall Street

Nel momento in cui avveniva la quotazione, un gruppo di manifestanti era radunato davanti alla sede del Nasdaq, situata a Times Square, a testimonianza dell'attenzione mediatica e sociale su questa operazione. L'evento rappresenta un punto di svolta significativo per l'ecosistema finanziario, poiché conferma come l'intelligenza artificiale sia diventata il motore principale delle nuove aspettative di mercato e dei flussi di capitale a livello internazionale.