Anthropic ottiene finanziamento record di 65 miliardi di dollari

L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha ottenuto un finanziamento record di 65 miliardi di dollari in un solo round di investimento. Questo evento rivoluziona l'industria dell'intelligenza artificiale e pone domande importanti sul futuro dell'economia digitale.

Anthropic , l'azienda di intelligenza artificiale fondata da due fratelli italoamericani, ha ottenuto un finanziamento record di 65 miliardi di dollari in un solo round di investimento.

Questo evento rivoluziona l'industria dell'intelligenza artificiale e pone domande importanti sul futuro dell'economia digitale, sulla concentrazione del potere tecnologico e sul ruolo dell'AI nelle nostre vite. La lista di investitori è impressionante e comprende fondi sovrani, colossi della gestione patrimoniale, hedge fund e investitori istituzionali. L'azienda ha già superato i 47 miliardi di dollari di fatturato e sta costruendo un ecosistema hardware e software di scala industriale.

Il modello di intelligenza artificiale di Anthropic, chiamato Claude, è diventato essenziale per la comunità globale di clienti e sta entrando nei flussi di lavoro core delle organizzazioni più complesse al mondo. Questo finanziamento sarà utilizzato per soddisfare la domanda storica e portare Claude in più luoghi dove avviene il lavoro





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