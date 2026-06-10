L'azienda, fondata dai fratelli Dario e Daniela Amodei, ha sviluppato modelli avanzati di intelligenza artificiale senza rinunciare a principi etici. I clienti sono le aziende, che cercano sistemi affidabili per automatizzare attività complesse.

Anthropic si prepara a quotare in borsa con una valutazione di mille miliardi di dollari. L'azienda, fondata dai fratelli Dario e Daniela Amodei, ha sviluppato modelli avanzati di intelligenza artificiale senza rinunciare a principi etici.

I clienti sono le aziende, che cercano sistemi affidabili per automatizzare attività complesse. I numeri raccontano la crescita: 47 miliardi di dollari di ricavi annuali stimati per maggio 2026 e una valutazione passata da 350 a 900 miliardi in dodici settimane. Anthropop ha superato OpenAI nel mercato aziendale. Mythos è il sistema che ha reso possibile la crescita dell'azienda.

E' un modello sviluppato per trovare vulnerabilità nei software prima che le trovino altri. Esso individua gli errori nascosti nel codice che possono aprire la strada a furti di dati, intrusioni o blocchi dei sistemi. Individuare queste vulnerabilità in poco tempo significa poterle correggere in tempo. Attualmente Mythos e' stato capace di individuare errori nascosti nel codice che sono rimasti per anni o a volte decenni.

Questi non fossero capaci di individuare questi errori il lasciano sopra un compito pericoloso, visto l'enorme quantità di informazioni che ingombrano la Rete Internazionale. Con Mythos, i team di esperti possono poter prendere l'iniziativa, ed individuare in poco tempo. Emblematicamente, i ricercatori si sono basati su quel modello sviluppato per iniziare assediare l'System -Echo della stessa casa storica, altri aspetti rimangono segreti poggiando il sacro dellaprivo.

Anthropic si basa sui principi etici dicendo di essere forte solo perché sua celebrante staff, la sua crescita ottiene da tipo. La borsa ne prende atto a maggio 202





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