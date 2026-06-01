Anthropic si prepara a quotarsi in Borsa: un passaggio cruciale per la rivoluzione dell'intelligenza artificiale

La società di intelligenza artificiale Anthropic ha depositato presso la Securities and Exchange Commission (Sec) la documentazione preliminare per una futura quotazione in Borsa. L'annuncio rappresenta un passaggio cruciale per la startup, che si prepara a diventare una delle principali società del settore.

La corsa all'intelligenza artificiale si prepara a conquistare anche Wall Street. Anthropic , una delle principali società statunitensi del settore e sviluppatrice del chatbot Claude, ha depositato presso la Securities and Exchange Commission (Sec), l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari americani, la documentazione preliminare per una futura quotazione in Borsa .

L'annuncio non significa che l'offerta pubblica iniziale sia imminente. La stessa azienda, con sede a San Francisco, ha precisato che l'eventuale Ipo dipenderà dalle condizioni di mercato e da una serie di altri fattori, mentre il contenuto del prospetto non è stato ancora reso pubblico dalla Sec. La mossa rappresenta però un passaggio cruciale per una delle startup più osservate del momento.

Fondata nel 2021 da ex dirigenti e ricercatori di OpenAI, Anthropic è diventata in pochi anni uno dei protagonisti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa, grazie ai modelli Claude, considerati tra i principali concorrenti di ChatGPT. L'eventuale quotazione di Anthropic arriva in un momento di forte competizione tra i giganti dell'IA.

Secondo le ultime valutazioni di mercato, la società avrebbe raggiunto un valore di circa 965 miliardi di dollari, superando per la prima volta OpenAI, stimata intorno agli 852 miliardi di dollari. Numeri che testimoniano l'enorme interesse degli investitori per un settore che continua ad attirare capitali record. Negli ultimi anni Anthropic ha raccolto miliardi di dollari da colossi come Amazon e Google, che hanno puntato sulla startup per rafforzare la propria presenza nel mercato dell'intelligenza artificiale.

L'azienda si è distinta soprattutto per l'attenzione ai temi della sicurezza e dell'affidabilità dei sistemi di IA, cercando di differenziarsi dalla concorrenza attraverso un approccio orientato alla riduzione dei rischi legati all'utilizzo dei modelli linguistici avanzati. L'ingresso in Borsa di Anthropic è considerato uno degli eventi finanziari più attesi nel mondo tecnologico.

Gli investitori guardano infatti con grande interesse alle società che stanno guidando la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, un mercato destinato secondo molti analisti a trasformare profondamente economia, industria e servizi nei prossimi anni. La procedura avviata presso la Sec non garantisce però che l'operazione vada in porto né consente di ipotizzare una data per il debutto sul listino.

Si tratta di un primo passaggio formale che permette all'azienda di prepararsi alla quotazione e di valutare il momento più favorevole per lanciare l'offerta. Nel frattempo resta aperta la sfida con OpenAI, l'altra grande protagonista della nuova corsa all'intelligenza artificiale. Entrambe le società sono considerate candidate naturali a diventare le prime big dell'IA a debuttare sui mercati finanziari, in una partita che potrebbe ridefinire gli equilibri dell'intero settore tecnologico





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