Anthropic sospende l'accesso ai modelli di intelligenza artificiale più potenti per conformarsi alla direttiva del governo americano

Anthropic, la startup specializzata in intelligenza artificiale, ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli più potenti, Fable 5 e Mythos 5, per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la 'sicurezza nazionale'. La decisione è stata presa a soli tre giorni dal lancio commerciale dei modelli, che sono stati presentati come all'avanguardia in diversi benchmark del settore. Washington ha ordinato che l'accesso a questi modelli sia interrotto per 'qualsiasi cittadino straniero, all'interno o all'esterno degli Usa', inclusi i 'dipendenti stranieri' di Anthropic. Ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità, Anthropic ha dovuto annunciare lo stop. La conseguenza diretta dell'ordine è che l'azienda deve disabilitare immediatamente Fable 5 e Mythos 5 per tutti i suoi clienti, al fine di garantire la conformità. Tutti gli altri modelli non subiranno ripercussioni.

Anthropic , la startup specializzata in intelligenza artificiale, ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli più potenti, Fable 5 e Mythos 5 , per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la ' sicurezza nazionale '.

La decisione è stata presa a soli tre giorni dal lancio commerciale dei modelli, che sono stati presentati come all'avanguardia in diversi benchmark del settore. Washington ha ordinato che l'accesso a questi modelli sia interrotto per 'qualsiasi cittadino straniero, all'interno o all'esterno degli Usa', inclusi i 'dipendenti stranieri' di Anthropic. Ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità, Anthropic ha dovuto annunciare lo stop.

La conseguenza diretta dell'ordine è che l'azienda deve disabilitare immediatamente Fable 5 e Mythos 5 per tutti i suoi clienti, al fine di garantire la conformità. Tutti gli altri modelli non subiranno ripercussioni





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