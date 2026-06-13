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Anthropic sospende l'accesso ai modelli di intelligenza artificiale più potenti per conformarsi alla direttiva del governo americano

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Anthropic sospende l'accesso ai modelli di intelligenza artificiale più potenti per conformarsi alla direttiva del governo americano
AnthropicIntelligenza ArtificialeFable 5
📆6/13/2026 7:23 AM
📰HuffPostItalia
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Anthropic, la startup specializzata in intelligenza artificiale, ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli più potenti, Fable 5 e Mythos 5, per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la 'sicurezza nazionale'. La decisione è stata presa a soli tre giorni dal lancio commerciale dei modelli, che sono stati presentati come all'avanguardia in diversi benchmark del settore. Washington ha ordinato che l'accesso a questi modelli sia interrotto per 'qualsiasi cittadino straniero, all'interno o all'esterno degli Usa', inclusi i 'dipendenti stranieri' di Anthropic. Ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità, Anthropic ha dovuto annunciare lo stop. La conseguenza diretta dell'ordine è che l'azienda deve disabilitare immediatamente Fable 5 e Mythos 5 per tutti i suoi clienti, al fine di garantire la conformità. Tutti gli altri modelli non subiranno ripercussioni.

Anthropic , la startup specializzata in intelligenza artificiale, ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli più potenti, Fable 5 e Mythos 5 , per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la ' sicurezza nazionale '.

La decisione è stata presa a soli tre giorni dal lancio commerciale dei modelli, che sono stati presentati come all'avanguardia in diversi benchmark del settore. Washington ha ordinato che l'accesso a questi modelli sia interrotto per 'qualsiasi cittadino straniero, all'interno o all'esterno degli Usa', inclusi i 'dipendenti stranieri' di Anthropic. Ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità, Anthropic ha dovuto annunciare lo stop.

La conseguenza diretta dell'ordine è che l'azienda deve disabilitare immediatamente Fable 5 e Mythos 5 per tutti i suoi clienti, al fine di garantire la conformità. Tutti gli altri modelli non subiranno ripercussioni

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Anthropic Intelligenza Artificiale Fable 5 Mythos 5 Governo Americano Sicurezza Nazionale

 

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