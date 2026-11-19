Anthropic quotata con valutazione oltre 2.000 miliardi. Wall Street in calo, Vix in rialzo e polemiche sui dati di bilancio del 2026.

Anthropic ha completato una delle quotazioni più significative della storia finanziaria, portando la valutazione dell'azienda a superare i duemila miliardi di dollari. L'evento è stato sancito dal lancio dell'offerta pubblica iniziale che ha assegnato un prezzo di centoundici dollari e cinquanta centesimi per azione. Questa cifra rappresenta un incremento del trentaquattro percento rispetto agli ottanta dollari stabiliti in precedenza per il round di finanziamento. La procedura è avvenuta nel contesto di una forte attenzione mediatica, con i fondatori Dario e Daniela Amodei presenti in sala insieme a figure di spicco come Ben Bernanke.

Dettagli Tecnici dell'Offerta Pubblica

Il meccanismo dell'offerta ha riservato un ruolo inedito agli investitori retail. La domanda dei piccoli risparmiatori ha raggiunto il livello più alto mai registrato per un'IPO, con circa il venti percento delle azioni riservato a questa categoria. Tale percentuale supera ampiamente la prassi abituale che vede assegnati solo il cinque o il dieci percento del totale. I diritti di voto sono rimasti saldamente nelle mani dei fondatori, in totale sette, che mantengono il cinquanta uno percento della potestà decisionale sull'azienda.

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I dati economici recenti mostrano una crescita sostenuta nei primi nove mesi del duemilaventisei, anche se il bilancio rivela una struttura indebitata complessa. Al trentacinque giugno il debito ammontava a sei miliardi di dollari sotto forma di titoli convertibili in azioni. A settembre Anthropic ha inoltre ottenuto una linea di credito da quindici miliardi da un consorzio bancario, confermando la necessità di liquidità per gli investimenti infrastrutturali.

Posizioni dei Portatori di Interesse

La gestione del rapporto con il governo degli Stati Uniti ha richiesto un percorso delicato per Anthropic. Il percorso non è stato lineare: a marzo l'azienda ha intentato una causa dopo un disaccordo sull'uso militare dei modelli. A giugno è stata necessaria una sospensione di due settimane per rispettare direttive sulle esportazioni. La situazione è migliorata a settembre durante un incontro alla Casa Bianca tra Dario Amodei e Donald Trump.

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Le critiche dall'esterno non mancano. Il gruppo Stop Funding Billionaires ha organizzato proteste esterne al Nasdaq coinvolgendo ambientalisti e Democratic Socialists of America. I manifestanti sostengono che i fondi pensione saranno costretti ad acquistare azioni a prezzi gonfiati. La loro posizione sostiene che gli insider potranno vendere con guadagni enormi mentre il prezzo scenderà naturalmente nel tempo.

Impatto Reale e Prossimi Passi

L'impatto immediato del debutto si è riflettuto sulla volatilità dei mercati azionari. I tre principali indici di Wall Street hanno registrato perdite significative: il Dow Jones ha perso il due virgola diciannove percento, l'S&P 500 il due virgola zero due percento e il Nasdaq il due virgola ventisei percento. L'indice di volatilità Vix ha superato i ventisette punti, segnalando attese di oscillazioni forti nei prossimi trenta giorni.

Le cause di questo ribasso sono multifattoriali. Oltre alla tecnica di rotazione del portafoglio per acquistare i nuovi titoli, pesano le tensioni geopolitiche in Iran e in Ucraina e il fallout dello scandalo Nvidia. Daniela Amodei ha sottolineato l'importanza di ascoltare le comunità locali dove verranno costruiti i data center. La tecnologia dell'intelligenza artificiale necessita della voce delle persone, non solo della loro fiducia o del loro utilizzo.