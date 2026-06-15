Anticiclone africano: ondata di calore estremo in arrivo

L'anticiclone africano, noto in gergo meteorologico con il soprannome di 'Cammello', è pronto a invadere l'intera Penisola, portando con sé la prima prolungata ondata di calore estremo dell'Estate. La fase canicolare preoccupante si intensificherà giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel prossimo weekend.

Le ultime fasi meno calde, accompagnate anche da qualche temporale tra Sicilia, Alpi e Appennini, hanno ormai le ore contate. L'atmosfera si prepara a un radicale e opprimente cambio di scenario: l' anticiclone africano , noto in gergo meteorologico con il soprannome di 'Cammello', è pronto a invadere l'intera Penisola, portando con sé la prima prolungata ondata di calore estremo dell'Estate.

Come confermato da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, siamo a poche ore dall'inizio di una fase canicolare preoccupante, che si intensificherà giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel prossimo weekend. La decisa ascesa dei termometri sarà evidente già a metà settimana, specialmente in Emilia, in Lombardia, e in città come Firenze e Alessandria.

Per la giornata di mercoledì sono infatti previsti i primi diffusi 35°C che colpiranno in modo trasversale la Pianura Padana e il Centro, interessando centri urbani come Bologna, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Piacenza e Reggio Emilia. Ma si tratterà solo del primo gradino di una preoccupante escalation





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anticiclone Africano Ondata Di Calore Estremo Fase Canicolare Preoccupante Temperatura Record Heat Stress Index

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Previsioni meteo, anticiclone in rimonta: verso una settimana di grande caldoCi stiamo avviando verso una fase decisamente più stabile e calda, che si imporrà in maniera indisturbata su tutta la Penisola, ma non prima di aver visto le u…

Read more »

La gonna ricamata: il capo versatile che unisce Oriente e contemporaneità per l'estate 2026La gonna ricamata emerge come protagonista della moda Primavera-Estate 2026, unendo elementi orientali e stile urbano. Le collezioni interpretano una contaminazione geografica moderna, dalla Cina all'India, con dettagli luminosi e pattern tradizionali rivisitati. Consigli su come abbinarla per look minimal chic, dalle ballerine alle camicie oversize.

Read more »

Torna l’anticiclone, gran caldo sull’Italia: da quando, le temperature previsteCi attende dunque un passaggio stagionale netto. Dopo un weekend già decisamente caldo, picchi di 34°C al Centro-Nord

Read more »

Arrivo dell'anticiclone africano porta tempo stabile e caldoLa causa dell'arrivo del bel tempo è l'arrivo di un anticiclone africano. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Questo fine settimana, si legge nella nota, aprirà la strada ad una lunga fase di tempo stabile con le temperature che torneranno ben oltre le medie climatiche e il motore di questo nuovo scenario è la progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Questa imponente struttura di alta pressione agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni. Le masse d'aria calda arrivano attraverso una sorta di corridoio diretto con le latitudini subtropicali dell'entroterra nordafricano, in particolare tra l'Algeria, la Tunisia e la Libia. Queste masse d'aria, che nascono caldissime e originariamente molto secche sopra il deserto del Sahara, viaggeranno verso nord subendo una parziale metamorfosi: attraversando la superficie del Mar Mediterraneo, lo strato d'aria più vicino all'acqua si caricherà di umidità.

Read more »