Anticiclone africano porta assaggio d'estate e punte di 30-32 gradi

L'anticiclone africano porta un assaggio d'estate sull'Italia con punte di 30-32 gradi ben prima dell'inizio ufficiale della stagione. I termometri registreranno valori di 4-5°C superiori alle medie climatologiche del periodo. L'aria calda innescherà gli ultimi focolai di instabilità pomeridiana, legati per lo più al ciclo diurno.

L'anticiclone di origine africana porta un assaggio d'estate sull'Italia con punte di 30-32 gradi ben prima dell'inizio ufficiale della stagione . Da Nord a Sud i termometri registreranno valori di 4-5°C superiori alle medie climatologiche del periodo.

L'aria calda innescherà gli ultimi focolai di instabilità pomeridiana, legati per lo più al ciclo diurno: entro domani giovedì 21 maggio sarà possibile qualche isolato acquazzone sulle Alpi e le Prealpi orientali e tra Lazio, Campania e Calabria. Successivamente, anche questi deboli episodi convettivi andranno via via spegnendosi, lasciando spazio a un dominio assoluto del sole





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