Anticipazioni su Racconto di una Notte: Canfeza e Mahir si sposano

La soap turca in onda su Canale 5 presenta nuove puntate con Canfeza e Mahir che si sposano, ma qualcuno potrebbe metterci lo zampino.

Ecco le anticipazioni per i nuovi episodi di Racconto di una Notte, la soap turca in onda su Canale 5 . Canfeza e Mahir si sposeranno, ma prima di rendere le loro nozze ufficiali, qualcuno potrebbe metterci lo zampino.

La storia inizia con Mahir che dimostra il suo amore per Canfeza, ma Asaf si è ormai schierato dalla loro parte e ha chiesto la mano di Canfeza a sua nonna Ezra. La nonna torna sui suoi passi e finalmente accetta la proposta di matrimonio di Mahir. Tra gli invitati all'evento ci sono Asaf, Ezra, Sureyya, Mavis, Salih e Sare, ma anche il corrotto Rasit.

L'evento procede liscio come l'olio, ma gli sposi sanno bene che la loro unione non è ancora ufficiale: deve essere registrata in municipio. Il nonno si mette subito in moto per centrare l'obiettivo quanto prima, conscio del fatto che in molti stiano remando contro il loro amore, a partire da Afet. Quest'ultima, in effetti, oltre a voler salvaguardare Ferman, minacciato da Cabir, non accetta che suo nipote Mahir diventi il marito della figlia dell'assassino di Mehmet, Canfeza.

Kursat raggiunge Villa Yilmaz e informa Afet che devono agire alla svelta perché il nikah di Canfeza e Mahir è già stato celebrato, quindi a giorni il loro matrimonio verrà ufficializzato. La donna, nonostante l'odio che prova nei confronti dell'assassino di suo figlio, decide di dargli ascolto e chiede aiuto a Money Road. Ecco che cosa accadrà nelle nuove puntate di Racconto di una Notte





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