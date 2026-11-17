Le anticipazioni Un Posto al Sole dal 23 al 27 novembre 2026 su Rai3. Marina crolla e confessa la verità a Roberto, mentre Greta incontra Cristina in carcere.

Gli episodi di Un Posto al Sole andati in onda e quelli in programma dal 23 al 27 novembre 2026 su Rai3 segnano un punto di svolta cruciale per le famiglie coinvolte nelle vicende principali. Le trame si concentrano intensamente sulle relazioni umane e sui segreti che stanno venendo alla luce, creando un clima di alta tensione emotiva tra i personaggi principali della soap opera.

Marina confessa la verità a Roberto

Marina crolla e confessa tutta la verità a Roberto, chiarendo finalmente il mistero legato al suo accordo segreto con Mori e all'epilogo tragico dei fatti. L'evento rappresenta il climax emotivo della settimana, poiché Marina, tormentata dai sensi di colpa, decide di non nascondere più le sue azioni precedenti.

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Roberto, colpito dalla sincerità di Marina, cerca di elaborare le informazioni ricevute per comprendere appieno la gravità della situazione. La confessione di Marina apre nuove prospettive investigative, portando alla luce dettagli che possono influenzare il destino dei personaggi coinvolti nelle vicende giudiziarie.

Greta incontra Cristina in carcere

L'avvocato dell'omonima famiglia Ferri riesce a organizzare un colloquio urgente tra Greta e Cristina all'interno del carcere. Questo incontro è determinante per chiarire le dinamiche che hanno portato alla situazione attuale, specialmente riguardo al ruolo di Cristina.

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Greta racconta a Cristina i retroscena dei fatti, cercando di giustificare le sue azioni o di spiegare il contesto in cui si sono verificati gli eventi drammatici. L'incontro mette in luce le differenze di percezione tra le due donne e il peso delle scelte passate.

La pressione su Marina e l'indagine di Damiano

Marina capisce che il cerchio si sta stringendo intorno al suo collo mentre Damiano continua a indagare sul misterioso finanziatore di Mori. Le indagini di Damiano stanno portando a nuove scoperte che potrebbero collegare direttamente Marina alle attività illecite di Mori.

La pressione sulle spalle di Marina aumenta costantemente, poiché ogni passo falso potrebbe compromettere la sua libertà e quella dei suoi cari. La consapevolezza di essere sotto sorveglianza influisce sulle sue decisioni quotidiane e sulla sua capacità di interagire con gli altri personaggi.

Situazione della famiglia Ferri e preoccupazioni di Serena

Le settimane si rivelano molto impegnative per la famiglia Ferri, in particolare per Cristina, che vede la sua vita di nuovo travolta dagli eventi. Un dettaglio ricordato da Greta potrebbe rimettere tutto in discussione, offrendo una nuova prospettiva sulle colpe e le responsabilità.

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Serena è infastidata dai continui litigi in famiglia ed è stremata dal fatto di non essere ancora riusciti a fermarli. La sua frustrazione cresce osservando la mancanza di empatia materna nei confronti delle gemelle, un'assenza che lei rimpiange profondamente in questo momento di crisi.

Silvia e Michele sono pronti ad affrontare dei sacrifici economici per trovare una giusta sistemazione ma si rendono conto che trovare un altro appartamento è molto complicato. Le difficoltà abitative aggiungono un ulteriore strato di stress a una famiglia già fragile, costringendo i due a cercare soluzioni creative e urgenti.

Sviluppi collaterali: Vittoria, Sasà e Diablo

Vittoria è molto preoccupata per Anna e decide di mettersi in contatto con Alberto per avere da lui un aiuto concreto. La sua iniziativa dimostra la rete di sostegno che si sta formando intorno ai personaggi più vulnerabili della soap opera.

Sasà escogita un piano per farsi ben volere da Diablo, che continua ad abbaiare contro di lui, ma la sua proposta non convince nessuno. Questo sottotrama aggiunge un tocco di umorismo nero alla narrazione, evidenziando le dinamiche di potere e la difficoltà di Sasà di integrarsi nell'ambiente circostante.