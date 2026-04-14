Antidolorifici umani riducono il dolore negli scampi: uno studio solleva questioni etiche e pratiche

Una nuova ricerca dimostra che gli antidolorifici utilizzati negli esseri umani alleviano il dolore negli scampi, rafforzando l'ipotesi che questi crostacei provino dolore. Lo studio solleva importanti questioni etiche e invita a una revisione delle pratiche nell'industria alimentare e nella ricerca scientifica, proponendo metodi di uccisione più compassionevoli.

Un recente studio internazionale ha fornito nuove prove che i comuni antidolorifici utilizzati negli esseri umani sono efficaci anche nel ridurre le reazioni degli scampi a stimoli ritenuti dolorosi. La ricerca, pubblicata sulla rivista Scientific Reports e guidata dall'Università di Göteborg, in Svezia, si aggiunge al crescente corpo di evidenze che suggerisce la capacità dei crostacei di percepire e sperimentare il dolore. Questo ha importanti implicazioni etiche e pratiche, sollevando questioni riguardanti il trattamento di questi animali nell'industria alimentare e nella ricerca scientifica.

Gli esperimenti condotti hanno coinvolto aragoste norvegesi (scampi) esposte a scariche elettriche in acqua, stimolo considerato doloroso per gli esseri umani. Le reazioni degli scampi, principalmente sotto forma di movimenti rapidi della coda (tail flipping) nel tentativo di fuggire, sono state attentamente monitorate. Successivamente, agli animali sono stati somministrati antidolorifici umani, tra cui acido acetilsalicilico (aspirina) e lidocaina. I risultati sono stati significativi: entrambi i farmaci hanno mostrato di ridurre o eliminare i movimenti di fuga durante le scariche elettriche. Mentre la lidocaina ha mostrato pochi effetti collaterali, l'aspirina ha provocato alcuni comportamenti associati allo stress, come il grooming. Questo dimostra che gli scampi, come gli esseri umani, rispondono agli antidolorifici, suggerendo che condividono meccanismi simili per la percezione del dolore.

La coordinatrice dello studio, Lynne Sneddon, ha sottolineato l'importanza di questi risultati, affermando che il fatto che gli antidolorifici umani funzionino sui crostacei indica una somiglianza nel modo in cui il dolore viene elaborato.

Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre il semplice ambito scientifico, toccando questioni etiche e normative. Alcuni paesi, come Norvegia, Nuova Zelanda e Austria, hanno già vietato la bollitura dei crostacei vivi, riconoscendo la necessità di metodi di uccisione più umani. Il Regno Unito sta considerando proposte simili, e l'industria della pesca sta esplorando alternative come lo stordimento elettrico. Tuttavia, lo studio avverte che anche questa pratica deve essere eseguita correttamente per evitare sofferenze agli animali.

La ricerca pone anche l'accento sulla responsabilità etica nel benessere dei crostacei nell'ambito della ricerca scientifica, sottolineando la necessità di ridurre il dolore negli animali utilizzati nei laboratori. Gli autori dello studio lanciano un appello alla comunità scientifica e alle istituzioni per condurre ulteriori ricerche al fine di identificare metodi di trattamento e uccisione più umani per i crostacei, preservando allo stesso tempo la possibilità del loro consumo.

Questa nuova evidenza rafforza l'idea che anche gli invertebrati possano essere in grado di provare dolore, aprendo la strada a possibili cambiamenti nelle leggi sul benessere animale, nelle pratiche industriali e nelle abitudini alimentari. La ricerca invita quindi a una riflessione più ampia sul nostro rapporto con il mondo animale e sulla necessità di adottare un approccio più compassionevole.





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