Un'analisi del dibattito sull'obbligo di dichiararsi antifascisti in Italia, con parallelo alle proteste in Iran e al fallimento della politica estera americana, che mette in luce le contraddizioni tra ideali democratici e pratiche politiche.

Il dibattito sull'obbligo di dichiararsi antifascisti per partecipare a manifestazioni pubbliche ha riacceso una riflessione necessaria sui fondamenti della Costituzione italiana. La Carta costituzionale, nata dalla Resistenza e dalla sconfitta del fascismo, è intrinsecamente antifascista non perché lo dichiari esplicitamente, ma perché istituisce una democrazia parlamentare opposta a ogni regime dittatoriale.

Il termine antifascista non compare mai nel testo costituzionale, probabilmente perché pleonastico: la struttura stessa della democrazia liberale ne è l'antitesi. Il fascismo è menzionato solo nelle disposizioni transitorie per vietare la riorganizzazione del partito fascista e per stabilire sanzioni per i suoi capi. Pretendere che i cittadini facciano professione di antifascismo per godere di spazi pubblici significa andare oltre la Costituzione, imponendo un vincolo che essa stessa non prevede.

La Costituzione garantisce la libertà di tutte le opinioni politiche, anche quelle peggiori, perché vietare le idee è tipico delle dittature, non delle democrazie liberali. Richiedere una dichiarazione di antifascismo come condizione per partecipare alla vita pubblica costituisce un atto incostituzionale, perché viola il principio di libertà di pensiero sancito dall'articolo 21.

Inoltre, questa pretesa rischia di ridurre l'antifascismo a un mero rituale formale, svuotandolo del suo significato storico e politico. La vera antifascismo non si dimostra con dichiarazioni obbligatorie, ma con l'impegno quotidiano per la difesa dei valori democratici e dei diritti fondamentali, come la libertà di espressione e di associazione. La vicenda iraniana offre un parallelo significativo.

I giovani iraniani, ispirati dalla promessa di un cambiamento, sono scesi in piazza al grido di Scendete in piazza, stiamo arrivando, ma sono stati massacrati e il loro eroe non è mai arrivato. Questa storia rappresenta un fallimento morale e politico, non solo per il regime iraniano, che ha represso brutalmente la protesta, ma anche per l'Occidente, in particolare per gli Stati Uniti, che hanno assistito senza intervenire efficacemente.

La guerra in Iraq e le successive operazioni in Medio Oriente non hanno ottenuto nulla: il regime iraniano è rimasto in piedi, il programma nucleare è proseguito e la credibilità americana ne è uscita gravemente danneggiata. Nel frattempo, la Cina ha approfittato del vuoto lasciato dall'Occidente, rafforzando la propria influenza economica e politica nella regione.

Il parallelo con l'Italia è evidente: pretendere una professione di fede antifascista senza rispettare la libertà costituzionale è come pretendere che i giovani iraniani si dichiarino antigovernativi per ottenere il diritto di protestare. Entrambi i casi rivelano una tensione tra l'ideale democratico e la pratica politica, tra la necessità di difendere i valori fondamentali e il rischio di trasformarli in dogmi.

In conclusione, sia la discussione sull'antifascismo obbligatorio in Italia sia la tragedia iraniana ci ricordano che la democrazia è un sistema fragile che richiede un equilibrio costante tra principi e libertà. La Costituzione italiana, con il suo antifascismo implicito, ci insegna che la migliore difesa della democrazia non è imporre dichiarazioni di fedeltà, ma garantire spazi di libero confronto e rispetto delle regole.

La lezione dall'Iran, d'altra parte, ci mostra cosa succede quando le promesse di cambiamento si infrangono contro la repressione e l'inerzia internazionale. La democrazia non può essere data per scontata: va praticata ogni giorno, con coraggio e coerenza, senza cedere alla tentazione di strumentalizzare i principi per fini politici immediati. Solo così si può onorare veramente l'eredità della Resistenza e costruire una società libera e giusta





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