La presidente della commissione Antimafia frena sulle richieste opposizione per la relazione finale. Priorità alle indagini su Gianni De Gennaro.

La presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ha imposto una pausa operativa significativa nelle attività parlamentari, bloccando temporaneamente l'avanzamento della relazione finale. Tale decisione segue il suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, avvenuto nel weekend, e mira a garantire il rispetto delle procedure legali e del lutto istituzionale. La dirigente ha aperto i lavori esprimendo un senso di umana pietas verso la famiglia del defunto, sottolineando che l'autopsia non è stata ancora eseguita e che i funerali non si sono ancora celebrati.

La posizione di Colosimo e i tempi della relazione

Chiara Colosimo ha chiarito che la sua ufficio di presidenza detterà i tempi per eventuali interventi successivi, incluso la presenza della premier Giorgia Meloni durante le esequie. La presidente ha respinto categoricamente le richieste delle opposizioni di visionare le lettere lasciate da De Gennaro prima di definire il lavoro della commissione. Secondo la sua visione, non esistono evidenze concrete che giustifichino l'apertura di nuove piste investigative all'interno del documento finale, mantenendo inalterata la rotta sull'inchiesta Mafia-Appalti.

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Le richieste dell'opposizione e le lettere segrete

Le opposizioni, rappresentate dal Pd e dai 5 Stelle, hanno insistito per ottenere l'accesso immediato alle carte e alle lettere personali di Gianni De Gennaro. Federico Cafiero De Raho e Walter Verini hanno evidenziato la necessità di acquisire tutti gli atti prima di qualsiasi audizione supplementare del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le opposizioni considerano "fasulla" la ricostruzione ufficiale e temono che un deposito prematuro della relazione occulterebbe elementi cruciali sulla possibile persecuzione giudiziaria dell'ex capo della Polizia.

La risposta della maggioranza e la distinzione delle indagini

La maggioranza, composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, si è opposta a qualsiasi rinvio della relazione finale, definendo il lavoro "completo". Mauro D'Attis, vicepresidente della commissione, e Raoul Russo hanno dichiarato che il caso Mafia-Appalti, legato all'inchiesta di Falcone e Borsellino, non si incrocia con le indagini sui depistaggi. Pietro Pittalis ha precisato che la questione dei depistaggi è di competenza esclusiva della procura di Caltanissetta e necessita di un focus separato, escludendo sovrapposizioni con il lavoro parlamentare in corso.

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Prossimi passi e l'attesa di Grosseto e Caltanissetta

I Carabinieri del RIS e la Polizia scientifica stanno aprendo i documenti di Gianni De Gennaro a Grosseto, sotto la sorveglianza della procura locale. I contenuti saranno trasmessi alle autorità giudiziarie per un'analisi approfondita prima che la commissione possa valutare eventuali modifiche. Si prevede un nuovo ufficio di presidenza entro due settimane per esaminare il materiale, ma la maggioranza mantiene la posizione che la relazione arriverà probabilmente entro la fine dell'anno senza sostanziali cambi di direzione.

Le esequie e la posizione del Governo

I funerali di Gianni De Gennaro si terranno lunedì o martedì nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Non sono ancora confermate esequie di Stato, una decisione che spetta alla premier Giorgia Meloni. Tuttavia, è prevedibile la presenza di alto profilo istituzionale, tra cui i ministri Guido Crosetto, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, oltre al capo della Polizia Vittorio Pisani. La posizione del Governo resta fermamente ancorata alla distinzione tra le indagini giudiziarie e il lavoro parlamentare antimafia, evitando di sovrapporre i due piani come richiesto dall'opposizione.