Antitrust consiglierebbe l'esternalizzazione parziale del servizio di spazzamento ad AMA: lacune nella Ricognizione 2025 e necessità di interventi correttivi

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha evidenziato che, nonostante miglioramenti nella trasparenza, la gestione dei rifiuti a Roma presenta ancora notevoli difetti. Mancano dati economici chiari e gli indicatori di qualità sono al di sotto degli obiettivi contrattuali. L'Antitrust suggerisce l'esternalizzazione del servizio di spazzamento in alcune zone tramite gara pubblica, introducendo la concorrenza per confronto, e invita il Comune a rafforzare i controlli e i sistemi incentivanti per AMA.

Il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( Antitrust ) sull'attività di gestione dei rifiuti di Roma nel 2024 mette in luce miglioramenti marginali, ma evidenzia al contempo notevoli lacune che impongono interventi urgenti.

L'analisi si basa sulla "Ricognizione 2025" redatta da Roma Capitale, documento obbligatorio che monitora l'andamento dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti affidato in house all'AMA. Nonostante la Roma Capitale abbia fornito informazioni più dettagliate rispetto agli anni precedenti, l'Antitrust ritiene la ricognizione ancora incompleta: mancano dati precisi sul risultato economico dell'AMA, che nel 2023 ha registrato una perdita di 46,5 milioni di euro, e non sono presenti indicazioni chiare sullo stato di attuazione del piano di risanamento industriale.

L'Autorità ha quindi sollecitato il Comune a presentare valutazioni specifiche che giustifichino il mantenimento dell'affidamento in house, alla luce di questi risultati negativi. Inoltre, l'Antitrust ha richiesto al governo locale di fornire una giustificazione dettagliata per continuare a gestire il servizio internamente, altrimenti sarà necessario ricorrere a forme di esternalizzazione parciale. L'esame dei dati qualitativi mostra un divario marcato tra gli obiettivi contrattuali stabiliti e la percezione dei cittadini.

Gli indicatori quantitativi, seppur soddisfacenti in alcuni ambiti, denunciano una scarsa performance nella pulizia delle strade e nel lavaggio stradale, settori che hanno ottenuto un punteggio medio di 4,9 su 10, ben al di sotto dell'obiettivo del 92% di conformità (attualmente 76,8%). Anche la raccolta differenziata rimane sotto la soglia fissata, con una percentuale del 48,11% rispetto al target del 50%.

La fruibilità dei cassonetti è risultata dell'88,1%, inferiore al 94% richiesto, mentre il valore di decoro ha raggiunto il 79,1%, appena sotto la soglia dell'80%. Questi dati dimostrano che gli investimenti effettuati dall'AMA non sono riusciti a migliorare in modo significativo né la qualità percepita dagli utenti né le metriche di servizio, mantenendosi al di sotto dei livelli di performance previsti dal contratto.

Per ovviare a queste criticità, l'Antitrust suggerisce di esternalizzare il servizio di spazzamento in alcune zone della capitale mediante gara pubblica, mantenendo però la gestione in house in altre aree, ispirandosi al modello parigino. Tale approccio consentirebbe di introdurre la "concorrenza per confronto" (yardstick competition), creando un incentivo per l'AMA a migliorare le proprie prestazioni confrontandosi con operatori privati.

L'Autorità invita inoltre l'Amministrazione comunale a intensificare il monitoraggio delle performance dell'AMA, adottando sistemi di incentivazione per i vertici aziendali legati al rispetto degli obblighi contrattuali e alla qualità del servizio. Infine, l'Antitrust ricorda che, in base alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, le amministrazioni devono adottare misure correttive in caso di gestione insoddisfacente, pena sanzioni che graverebbero sull'intera collettività





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