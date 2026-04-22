Antitrust indaga Booking.com per presunte pratiche scorrette: favoritismi a pagamento e indagine sui farmacisti green

L'AGCM avvia un'indagine su Booking.com per possibili vantaggi indebiti alle strutture ricettive che pagano commissioni più alte. Nel frattempo, i farmacisti italiani si distinguono per l'impegno nella sostenibilità ambientale con il progetto ReMed di riciclo delle penne da insulina.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un'indagine su Booking.com, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, per verificare i vantaggi attribuiti ad alcune strutture ricettive all'interno della piattaforma di prenotazioni turistiche.

L'AGCM sospetta che Booking.com favorisca le strutture aderenti al programma (e alla sua estensione Preferiti Plus) con un posizionamento più elevato nei risultati di ricerca, elementi grafici più evidenti e una maggiore enfasi sulla qualità del servizio e sul rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, l'Autorità ritiene che i requisiti per l'ammissione a questi programmi non giustifichino i benefici concessi.

Secondo l'AGCM, la selezione delle strutture per i programmi Partner Preferiti si basa principalmente su criteri vantaggiosi per la piattaforma stessa, piuttosto che per i turisti. In altre parole, sarebbero premiate non le strutture migliori, ma quelle che offrono commissioni più alte a Booking.com.

Questa pratica potrebbe indurre i consumatori a credere erroneamente che le strutture aderenti ai programmi siano superiori in termini di rapporto qualità-prezzo rispetto a quelle non aderenti, portandoli a fare scelte di prenotazione basate su informazioni fuorvianti. L'indagine mira a stabilire se queste modalità di presentazione e i claim utilizzati dalla piattaforma costituiscano una pratica commerciale scorretta.

Parallelamente, si evidenzia un crescente impegno dei farmacisti italiani verso la sostenibilità ambientale, come dimostrato dal progetto ReMed, un'iniziativa di collaborazione pubblico-privato che prevede la raccolta e il riciclo delle penne da insulina usate. Il progetto, nato come pilota in 7 città, si sta espandendo a livello nazionale grazie all'impegno dei farmacisti, che fungono da punto di raccolta e sensibilizzazione.

Il presidente della FOFI, Andrea Mandelli, ha sottolineato il ruolo fondamentale dei farmacisti come raccordo tra cittadini e sistema sanitario, e il loro impegno verso un concetto circolare di recupero e sostenibilità. Il progetto ReMed, in collaborazione con Anci e Novo Nordisk, mira a trasformare i rifiuti speciali in risorse, contribuendo alla transizione ambientale e all'economia circolare.

Il presidente Anci, Gaetano Manfredi, ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra Comuni e aziende per una gestione sostenibile dei rifiuti e la protezione dell'ambiente. Ad oggi, il progetto ha permesso di raccogliere 1,5 tonnellate di materiale riciclabile





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