L'Antitrust ha indagato Eurospin per possibili violazioni sui prezzi. Ecco i dettagli dell'ispezione della Guardia di Finanza e i rischi per i consumatori.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'indagine approfondita verso Eurospin, uno dei principali player del settore della Grande Distribuzione Organizzata in Italia. L'obiettivo dell'inchiesta è valutare se le pratiche commerciali adottate dal gruppo di discount violino le norme europee sulla tutela della concorrenza e sulla protezione dei consumatori finali. L'attenzione è focalizzata sulla gestione dei prezzi di vendita al dettaglio applicati ai negozi affiliati.

Meccanismo dei prezzi e limiti alla concorrenza

L'indagine dell'Autorità si concentra su una presunta intesa verticale che limiterebbe la capacità dei punti vendita franchising di stabilire autonomamente le proprie strategie di prezzo. Secondo quanto emerso, quasi tutto l'assortimento merceologico offerto dai supermercati ad insegna Eurospin proviene dalle società del gruppo, agendo in qualità di franchisor. Questa struttura contrattuale impedirebbe ai gestori dei singoli negozi di modificare i prezzi al ribasso, rendendo di fatto inefficace la concorrenza tra i diversi punti vendita affiliati.

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Il sistema di fissazione dei prezzi di rivendita descritto dall'Autorità è considerato suscettibile di integrare una restrizione fondamentale ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del Regolamento dell'Unione Europea n. 720/2022. Tale condotta potrebbe configurare una violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che vieta espressamente gli accordi anticoncorrenziali tra imprese.

Posizioni delle parti e impatto sui consumatori

Eurospin è scelta dai consumatori italiani prevalentemente per ragioni di convenienza economica, posizionandosi come leader nel segmento dei discount. Tuttavia, l'Autorità sottolinea che la capacità di offrire prezzi bassi è strettamente legata alla libertà dei singoli punti vendita di adeguarsi alle dinamiche di mercato. L'imposizione dei prezzi e l'impossibilità di ridurli comporterebbero effetti concorrenziali significativi, potenzialmente pregiudizievoli per gli utenti finali.

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Questa situazione si inserisce in un contesto storico caratterizzato da fenomeni inflazionistici che hanno causato aumenti significativi del costo del carrello della spesa. In una fase del genere, la libertà di determinare i prezzi diventa cruciale per mantenere il potere d'acquisto delle famiglie. Se confirmata, la mancanza di concorrenza sui prezzi potrebbe ridurre le opzioni disponibili per i cittadini e rallentare l'adattamento alle variazioni dei costi di approvvigionamento.

Ispezioni e prossimi passi ufficiali

Mercoledì scorso, 18 novembre, i funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno condotto ispezioni dirette presso le sedi operative del gruppo. Le operazioni si sono svolte negli uffici di Eurospin Italia, Spesa Intelligente ed Eurospin Tirrenica, oltre che in alcuni punti vendita affiliati al gruppo. Per garantire la correttezza e la completezza delle verifiche, le attività sono state svolte con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, che ha fornito supporto tecnico e logistico.

Le ispezioni mirano a raccogliere documenti e informazioni utili a confermare o meno le violazioni ipotizzate. I risultati di queste verifiche determineranno la direzione delle successive procedure amministrative e potenziali sanzioni. L'Autorità valuterà se le pratiche contrattuali e gestionali di Eurospin abbiano effettivamente ridotto la concorrenza e danneggiato il mercato, con conseguenti ripercussioni sulla fiducia dei consumatori nel settore della distribuzione moderna.