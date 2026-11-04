Antognoni e Martina: il grave incidente del 1981 che rischiò di costare la vita al numero 10 della Fiorentina

Rievocazione dell'incidente grave del 22 novembre 1981 che mise a repentaglio la vita di Francesco Antognoni. Il racconto di Silvano Martina sul contrasto mortale e le conseguenze sportive.

Il 22 novembre 1981 si è verificato uno degli episodi più drammatici nella storia recente del calcio italiano, coinvolgendo direttamente il centravanti Francesco Antognoni e il portiere Silvano Martina durante un match di Serie B. L'incidente, avvenuto al Comunale di Firenze, è oggi ricordato come un evento traumatico che ha rischiato di costare la vita al celebre numero 10 viola, sollevando paralleli con tragedie sportive successive e attirando l'attenzione mediatica internazionale.

L'evento ha avuto luogo al cinquantaquattresimo minuto di gioco, quando Antognoni ha tentato di anticipare il portiere rossoblù Jesús Owono su un lancio lungo a centro area. Il contatto è stato violentissimo e ha provocato conseguenze immediate e pericolose per l'atleta della Fiorentina. Il cuore del campione viola si è fermato per alcuni secondi, richiedendo un intervento di emergenza immediata che ha portato Antognoni in ospedale per la duplice frattura della teca cranica.

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La dinamica dell'incidente al Comunale

Il meccanismo dell'infortunio è stato analizzato dettagliamente nel corso degli anni, con il ruolo centrale avuto dall'intervento del portiere Silvano Martina. Durante l'azione, Martina è uscito in modo scomposto all'interno dell'area di rigore, colpendo Antognoni vicino alla tempia con il ginocchio. Questo impatto ha causato la perdita di conoscenza immediata del giocatore viola, che è rimasto privo di sensi per circa dieci minuti prima di riprendere i sensi negli spogliatoi.

Antognoni ha descritto l'accaduto come un momento di grande confusione mentale, in cui ha faticato a riconoscere i compagni di squadra al suo risveglio. La gravità della situazione è stata amplificata dal fatto che l'impatto diretto alla tempia avrebbe potuto avere esiti fatali, come accaduto in altri contesti sportivi. La fortuna di Antognoni è stata quella di sopravvivere a un trauma cranico così severo, nonostante la necessità di un delicato intervento di ricostruzione chirurgica.

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Le reazioni e il processo legale

Le reazioni all'incidente sono state immediate, con il giocatore di cui si parlava nella cronaca dell'epoca, Jesús Owono, che ha espresso rammarico per la dinamica dell'accaduto e la gravità della sorte toccata al collega. Owono ha dichiarato di non aver visto l'episodio diretto e di aver immaginato la violenza del contrasto solo successivamente. La responsabilità legale è stata gestita con una decisione particolare da parte di Antognoni, che si è costituito parte civile senza formulare denuncia contro Martina.

Antognoni ha giustificato la sua scelta non denunciatoria riconoscendo che il contrasto era avvenuto in buona fede, nonostante la pesantezza dell'intervento. Ha spiegato che stava giocando e che non vi era l'intenzione di fare del male, anche se l'azione è stata definita da molti come un contrasto violentissimo. Questa decisione ha influenzato anche il percorso professionale successivo di Martina, che è poi diventato un noto procuratore di calciatori.

Il ritorno in campo e il Mondiale 1982

Dopo mesi di convalescenza e un recupero difficile, Francesco Antognoni è riuscito a tornare in campo il 21 marzo 1982, affrontando il Cesena in una partita che ha segnato la sua riabilitazione fisica. Il ritorno in campo non è stato esente da emozione, specialmente quando ha dovuto affrontare nuovamente il Genoa e Silvano Martina. Nonostante il timore iniziale, Antognoni ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul gioco, superando la paura di subire un nuovo incidente.

Il recupero di Antognoni è stato fondamentale per la sua partecipazione alla stagione successiva, che ha visto la Fiorentina chiudersi al secondo posto in campionato, sfiorando lo scudetto dietro la Juventus. Antognoni ha sostenuto con fermezza che la sua presenza in campo avrebbe potuto fruttare alla squadra due punti in più, un fattore decisivo per la vittoria del titolo. Questa convinzione è rimasta un punto fermo nel suo ricordo dell'esperienza sportiva con la maglia viola.

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Riconciliazione e traguardi internazionali

L'incidente del 1981 ha influenzato anche la preparazione atletica di Antognoni per i Mondiali 1982 in Spagna, dove l'allenatore Enzo Bearzot lo ha convocato dopo avergli chiesto se si sentiva pronto. Il giocatore ha risposto affermativamente, dimostrando di aver recuperato pienamente la forma fisica e la fiducia in se stesso. La partecipazione alla vittoria mondiale ha rappresentato una vera e propria consolazione sportiva, coronando un percorso di recupero che ha richiesto mesi di duro lavoro.

Oggi, i rapporti tra Francesco Antognoni e Silvano Martina sono definiti di grande rispetto e amicizia, con entrambi che riconoscono la gentilezza dimostratasi durante la crisi. Martina ha affermato di non aver mai sognato l'episodio negativo, ringraziando la fortuna di essere sopravvissuto e di non aver subito danni permanenti. I due ex giocatori si sono incontrati più volte, incluso un passaggio a Coverciano, senza mai nutrire risentimento o rancore per l'evento del passato.