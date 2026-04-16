Antonella Clerici commuove: il ricordo di Fabrizio Frizzi e l'impatto della sua scomparsa

In un'intervista toccante, Antonella Clerici ripercorre il legame d'amicizia con Fabrizio Frizzi, raccontando aneddoti inediti sulla sua gentilezza, la sua lotta contro la malattia e l'impatto devastante della sua perdita su lei e Carlo Conti. Clerici sottolinea come Frizzi, nonostante le difficoltà professionali, trovasse nella televisione un modo per sentirsi vivo, e come la sua morte abbia cambiato la percezione della vita per gli amici. Viene anche rivelato un retroscena doloroso legato a un periodo in cui Frizzi fu messo da parte dalla televisione serale. Infine, la conduttrice distingue tra la fama e l'essere amati dal pubblico, con Fabrizio Frizzi che rientra indubbiamente in quest'ultima categoria. L'intervista è anche un'occasione per riflettere sull'importanza del supporto reciproco tra colleghi e amici, e sulla promessa implicita fatta a Frizzi di prendersi cura della sua famiglia.

Antonella Clerici , ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, ha condiviso un ricordo commovente di Fabrizio Frizzi , un legame che continua a risuonare profondamente nella sua vita e carriera. La conduttrice ha svelato l'importanza di una foto particolare conservata nel suo camerino, scattata in un giorno speciale: il suo compleanno. Quel giorno, Fabrizio Frizzi , pieno di entusiasmo per il suo imminente ritorno in televisione, fece un gesto indimenticabile. Lui e Carlo Conti entrarono in diretta per farle gli auguri, creando un momento diventato poi iconico. Purtroppo, questo ricordo felice fu presto offuscato dalla prematura scomparsa di Frizzi, avvenuta solo tre mesi dopo.

Clerici ha dipinto un quadro vivido della loro amicizia, sottolineando la genuinità e la semplicità del loro gruppo, composto da lei, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. 'Noi siamo tre persone che siamo quello che appariamo, viviamo una vita normale senza crisi isteriche, senza mattane. Veniamo dal niente: sappiamo che siamo privilegiati e siamo solo persone normali che facciamo un lavoro eccezionale', ha affermato, mettendo in risalto l'umiltà e la concretezza che li contraddistinguevano nonostante il successo. Ha descritto Fabrizio Frizzi come un uomo di una bontà e gentilezza straordinarie, qualità che non sono venute meno nemmeno nei suoi ultimi, difficili momenti. La conduttrice ha raccontato la sua preoccupazione per la tenacia con cui Frizzi si aggrappava al lavoro, anche quando la sua salute era compromessa. In quelle circostanze, Clerici e Conti cercavano di convincerlo a prendersi una pausa, ma per Frizzi registrare e andare in onda era una fonte vitale di energia, un modo per sentirsi vivo. 'Lui era veramente buono, gentile, anche negli ultimi tempi quando stava veramente male. Io mi chiedevo: ‘ma come fa?’ Chiamavo Carlo e gli dicevo: ‘convinciamolo: basta registrare’, ma quello era il suo modo per sentirsi vivo. Si trascinava fino al momento di entrare in studio e poi, appena si accendeva la luce, lui per quell’ora e mezza dimenticava il dolore. E allora noi facevamo finta di niente, ma stava tanto male'.

La perdita di Frizzi ha avuto un impatto devastante, trasformando profondamente la percezione della vita per Antonella Clerici e Carlo Conti. Quest'ultimo, in particolare, ha vissuto la morte dell'amico in modo estremamente doloroso. 'Per Carlo è stato impossibile. Lui ha cambiato vita: ha smesso di fare il quotidiano, totalmente. Carlo aveva il figlio piccolo, Fabrizio era il suo amico del cuore e anche lui aveva una figlia piccola, Stella. Carlo poi è orfano di padre quindi lui questa cosa l’ha vissuta proprio male e si è avvicinato ancora di più al figlio e a Francesca, alla famiglia. Sicuramente la morte di Fabrizio ha cambiato la nostra percezione di vita', ha confidato Clerici. Ha inoltre ribadito il profondo legame di vicinanza e supporto che lei e Conti hanno sempre mantenuto nei confronti di Carlotta Mantovan, la vedova di Frizzi, e della loro figlia Stella, anche quando Mantovan ha deciso di trasferirsi all'estero per ricominciare. 'Siamo stati sempre vicini a loro: era una promessa non scritta a Fabrizio'.

Antonella Clerici ha anche condiviso un retroscena doloroso che aveva segnato profondamente Fabrizio Frizzi. A causa di un'incomprensione con un direttore televisivo, Frizzi era stato escluso dai programmi serali per molti anni. Clerici e Conti, tuttavia, si erano sempre adoperati per coinvolgerlo nei loro progetti di prima serata. In una circostanza, Carlo Conti acconsentì a un accordo per coinvolgere Frizzi in un programma, ma questo periodo di difficoltà aveva lasciato un segno amaro in Fabrizio. 'Lui aveva avuto un problema con un direttore e per tanti anni non gli hanno fatto fare i serali, ma io e Carlo cercavamo sempre di coinvolgerlo nei nostri programmi di prima serata. Ha fatto, che Carlo “gli passò” con l’idea di fare un po’ e un po’, ma comunque lui patì molto per questo periodo in cui venne messo da parte'.

Nonostante queste avversità, la conduttrice ha concluso il suo racconto sottolineando la potenza dell'affetto del pubblico. La reazione alla scomparsa di Frizzi ha evidenziato una distinzione fondamentale: quella tra essere famosi ed essere amati. 'Poi però', ha concluso, 'quello che conta è l’affetto del pubblico: quando Frizzi è mancato si è vista la differenza tra uno famoso e uno amato. Famosi sono tanti, amati sono pochi e lui lo era'. La newsletter offre la possibilità di ricevere settimanalmente una selezione dei migliori titoli, liberando gli spettatori dalla necessità di lunghe ricerche per decidere cosa guardare.





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