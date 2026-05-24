Antonella Clerici, conduttrice Rai, racconta la tv di oggi

Antonella Clerici, una delle conduttrici più affermate della tv italiana, si è lasciata andare a un lungo e interessante racconto della tv di oggi, vista attraverso i suoi occhi esperti e competenti. Ha parlato di come abbia costruito una compagnia di giro divertente, leggera, simpatica, e di come ogni due minuti cambiano le emozioni dei concorrenti e di chi ci lavora.

Non ha mai avuto filtri, figuriamoci ora che è una delle conduttrici più affermate della tv italiana. E una delle più brave, diciamolo. Insomma: qualche stoccata potrzebble permettersela.

E invece no. Antonella Clerici dice la sua, con chiarezza sì, ma sempre con rispetto. Anzi ‘promuove’ sue colleghe, più giovani, anche di reti diverse. Volto amato da tutti: grandi e piccini, uomini e donne. Alla mano ma professionale e allo stesso modo. 62 anni, quasi 40 di carriera.

L'esordio negli anni 80 nelle reti locali, poi la popolarità grazie alla Rai (e a una breve esperienza in Mediaset). Intervistata da, la presentatrice si è lasciata andare a un lungo e interessante racconto della tv di oggi, vista attraverso i suoi occhi esperti e competenti.perché ho costruito una compagnia di giro divertente, leggera, simpatica. Tra un sugo e un contorno, parliamo di vita, di attualità.

Ami divervo anche se non è in diretta perché ogni due minuti cambiano le emozioni dei concorrenti e di chi ci lavora. E questo il pubblico lo sente’, ha esordito Antonella Clerici. Poi ha aggiunto: ‘Io guardo il Paese passare, ho il suo polso. Ci tenevo a riprendere dopo il Covid per fare compagnia alle persone.

Credo che il mezzogiorno abbia in qualche modo una missione sociale, ma è anche il programma che porta i telespettatori al telegiornale’.

‘Ho sempre mantenuto la mia libertà e devo dire che la Rai mi ha lasciata molto libera. Per dire, nessuno mi ha mai imposto un cuoco. Poi forse mi conoscono, sanno che sono peperina, da me una marchetta non entra’, le parole dell'amata conduttrice Rai





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