Antonella Elia e Alessandra Mussolini: pace finita dopo il Grande Fratello? Il defollow su Instagram scuote i fan

La pace tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, concorrenti del Grande Fratello VIP 8, sembra essere durata solo un mese. Dopo la vittoria della Mussolini, la Elia ha cancellato la rivale dai propri contatti Instagram in risposta a un video di festeggiamenti considerato provocatorio. Il gesto social ha scatenato un dibattito online sulla reale natura del loro rapporto.

La presunta tregua tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini , nata durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello VIP 8, sembra essere già un ricordo.

A un mese dalla finale del reality, che ha visto trionfare Mussolini e piazzare Elia al secondo posto, il rapporto tra le due concorrenti è tornato sotto i riflettori per un evidente segnale di freddezza sui social network. La vicenda ha avuto inizio quando Alessandra Mussolini, festeggiando il mese dalla vittoria, ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video del momento dell'incoronazione.

In tale clip, rivolta apparentemente a tutti gli ex coinquilini, la Mussolini ha aggiunto un commento personale dedicato alla Elia: "Antonella, volevo condividere con te questo mesiversario. Un abbraccio forte forte forte, come stai?

". Il tono, quantomeno ambiguo, è apparso ai molti come una provocazione velata, considerando la nota competizione intercorsa tra le due durante il gioco. Nonostante il messaggio potesse essere interpretato come un gesto di riconciliazione, la risposta di Antonella Elia non si è fatta attendere e ha assunto una forma ben diversa.

L'opinionista, nota per il suo temperamento vulcanico, ha preferito non rispondere con parole ma con un'azione diretta: ha smesso di seguire la Mussolini su Instagram, un "defollow" che in ambiente social equivale a una sorta di bacio digitale concludente, una cancellazione virtuale della persona dai propri contatti. Il gesto, secco e senza repliche, è stato colto subito dagli utenti che hanno iniziato a commentare e a diffondere screenshot, scatenando un vero e proprio putiferio online.

In molti si chiedono se questa rottura digitale segni effettivamente la fine di un'amicizia che già in tv era sembrata più una facciata che un reale legame, oppure se si tratti di un ennesimo capriccio dettato dalla competizione o dalla diversa gestione della notorietà post reality. La Elia, reduce da una lunga carriera in televisione, e la Mussolini, al suo primo grande successo popolare, potrebbero avere visioni diverse rispetto alla gestione della fama e al rapporto con il pubblico.

Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di nessuna delle due dirette interessate e la vicenda rimane appesa a un pollice verso e a un video di festeggiamenti. Tuttavia, il mondo del web nonasta di certo ailonerare e la domanda che circola è se questa rottura sia definitiva o se, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, prima o poi arriverà un nuovo post o un nuovo follow a sancire una nuova tregua.

Intanto, i fan di entrambe attendono sviluppi, mentre i media continuano a speculare sulle cause profonde di un dissidio che, al di là dei like e dei defollow, forse affonda le radici in personalità troppo diverse per trovare un punto d'incontro duraturo





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