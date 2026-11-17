Antonella Leoni unisce arte e fede attraverso la calligrafia araba sul papiro. Tra Il Cairo e Parma, esplora la spiritualità sufi e l'Ebru in un percorso unico.

Antonella Leoni, nata a Roccabianca in provincia di Parma nel 1959, ha dedicato la sua carriera artistica all'esplorazione dell' arte islamica, fondendo tradizione e modernità attraverso la pittura e la calligrafia araba su supporti tradizionali come il papiro. La sua missione creativa è quella di esprimere contenuti spirituali condivisibili tra tutte le religioni, utilizzando l'arte come ponte di dialogo interculturale e religioso.

Formazione Accademica Internazionale

La sua formazione accademica è iniziata con una svolta decisiva nel 2003 a Londra, dove si è specializzata in Arte Asiatica e Arti del Mondo islamico presso la Royal Holloway University e il British Museum. In seguito, a Milano ha completato un master in Arti Decorative delle Porcellane sotto la guida del maestro Stephen Merlin Hayes, ampliando le sue competenze tecniche e storiche.

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Un traguardo fondamentale per la sua carriera si è verificato nel 2019, quando è diventata la prima donna europea a diplomarsi in Arte della Calligrafia Araba e Decorazione con Motivi Islamici presso l'Accademia Khalil Agha del Cairo. Questa prestigiosa istituzione, fondata nel 1922, ha accolto Antonella Leoni in un percorso di studi intensivo che l'ha vista confrontarsi con maestri esperti e colleghi internazionali.

Residenza a Zamalek e Pratica Artistica

Antonella Leoni vive attualmente nel quartiere residenziale di Zamalek, situato sull'isola di Gezira sul Nilo al centro de Il Cairo. In questa posizione strategica, ama passeggiare tra antichi quartieri e gallerie d'arte, apprezzando il contatto con la gente del posto e utilizzando la sua padronanza dell'arabo e del dialetto egiziano per interagire con la comunità locale e professionale.

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Il suo processo creativo si basa su anni di studio della calligrafia araba e degli ornamenti geometrici e floreali, un percorso quinquennale caratterizzato da un carico di 10 esami all'anno. Sebbene tra le sue coetanee studenti fossero prevalentemente donne musulmane, lei è stata l'unica non musulmana ad essere accolta benevolmente, ricevendo un'educazione profonda che includeva anche la consultazione preventiva prima di procedere con le opere.

Tecniche Artistiche e Materiali Tradizionali

Le opere di Antonella Leoni sono realizzate su papiro, un materiale lavorato nel villaggio di Al-Qaramous, noto per essere economico, materico e per conferire una texture unica alle creazioni artistiche. La scelta di questo supporto antico si integra con l'uso di tecniche come l'Ebru, un'arte tradizionale turca praticata dalla pittrice dal 2015, che richiede grande abilità nel maneggiare pigmenti colorati mescolati a fiele di bue su acqua viscosa.

I pigmenti galleggiano sulla superficie e vengono impressi immediatamente sul papiro, creando effetti astratti o impressionisti che ispirano direttamente il tema spirituale di ogni opera. Dopo un lungo periodo di asciugatura e stiratura, i fogli sono pronti per la fase finale di pittura, un processo che Antonella Leoni accompagna spesso con workshop nelle scuole per divulgare la profondità di questa antica tradizione.

Ispirazioni Sufi e Vita al Cairo

Le fonti di ispirazione per le sue composizioni derivano da poemi persiani e testi dell'antica mistica sufi, in particolare le opere di Raba Al Addawaya, una donna vissuta tra l'VIII e il IX secolo d.C. Questa attenzione per la spiritualità femminile e la tradizione mistica permea ogni sua creazione, trasformando la calligrafia da semplice scrittura a veicolo di messaggio universale e condiviso.

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La vita serale di Antonella Leoni a Il Cairo si distingue per la sua connessione con le gallerie d'arte e la cultura, spesso passeggiando nelle zone storiche dove viveva lo scrittore Nagib Mahfuz, premio Nobel per la letteratura nel 1988. La sera cena con il marito e preferisce non guardare la televisione, dedicando invece il tempo alla verifica di passi del Corano o al monitoraggio della situazione delle persone bisognose tramite contatti fidati, mantenendo sempre un forte impegno sociale e umanitario nella sua quotidianità.