Antonelli Campione Mondiale F1 2026: il ritorno del titolo italiano dopo 73 anni

Andrea Kimi Antonelli vince il Mondiale di Formula 1 2026 al Gran Premio del Messico. È il primo titolo italiano da Alberto Ascari nel 1953. Scoppia la festa a Città del Messico.

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il titolo mondiale piloti di Formula 1 nella stagione 2026, portando a casa la coppa più ambita dello sport automobilistico. L'evento storico si è consumato nel quintultimo appuntamento del calendario, disputatosi al Gran Premio del Messico a Città del Messico. Il giovane pilota bolognese, tesserato per la scuderia Mercedes, ha ottenuto la matematica certezza del primato mondiale terminando la gara sul terzo gradino del podio. Questo successo rappresenta un traguardo epocale per il motorsport italiano, che non vedeva un campione nazionale dal 1953.

Il ritorno del titolo italiano dopo 73 anni

La vittoria di Antonelli interrompe una siccità che durava da ben settantatre anni. L'ultimo italiano a vincere il mondiale piloti era stato Alberto Ascari, che aveva dominato la scena negli anni Cinquanta, portando alla Ferrari due titoli consecutivi nel 1952 e nel 1953. Dopo di allora, nessun pilota italiano era riuscito a bissare l'impresa in un'epoca di dominio tedesco, olandese e britannico. Il momento è stato definito da molti come la fine di un'attesa durata troppo a lungo, un evento che ha scosso le fondamenta del campionato mondiale.

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La classifica finale ha visto Antonelli laurearsi campione del mondo con un margine di sicurezza matematico dopo la gara messicana. Non bastavano che due punti per chiudere la stagione al vertice della classifica, un risultato che il pilota ha ottenuto con facilità dopo una stagione di dominazione assoluta. Il podio della gara è stato completato da Max Verstappen, primo al traguardo con la Red Bull, e da Lewis Hamilton, secondo con la Ferrari. La quarta posizione è andata a Charles Leclerc, anch'egli alla guida di una Ferrari.

Una stagione dominata dalla stella d'argento

La stagione 2026 è stata caratterizzata da una precoce affermazione della Mercedes, la scuderia tedesca che ha fatto grande affidamento sulle capacità del giovane pilota. Antonelli ha conquistato nove vittorie stagionali, un numero record che ha spazzato via ogni dubbio sulle sue qualità pilotistiche. Fin dalle prime gare, è emersa una superiorità tecnica e personale netta rispetto ai rivali più titolati, tra cui Hamilton e lo stesso Verstappen. Anche il suo compagno di squadra alla Mercedes, George Russell, non è riuscito a contrastare la marcia inarrestabile del 20enne bolognese.

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Il motore Mercedes ha mostrato la sua forza specialmente nel tempio della velocità di Monza, a settembre. Proprio lì, Antonelli ha vinto partendo dal fondo della griglia di partenza, un exploit che ha fatto impazzire di gioia anche i tifosi della Ferrari, delusi dall'andamento della gara in casa loro. Questa vittoria strategica ha consolidato il vantaggio in classifica e ha dimostrato la capacità del pilota di sfruttare al massimo le potenzialità della monoposto in ogni condizione.

Le emozioni del GP del Messico e le reazioni

Grazie al terzo posto conquistato a Città del Messico, Antonelli ha aggiunto i punti necessari alla cassetta di sicurezza per il titolo. All'interno dell'abitacolo, subito dopo aver tagliato il traguardo, il pilota è stato colto da un'ondata di emozioni intense, piangendo di gioia. La festa è continuata con abbracci commoventi diretti a Lewis Hamilton, a Max Verstappen, alla sua famiglia e all'intero team Mercedes. Antonelli ha rilasciato dichiarazioni di profondo ringraziamento, citando la gratitudine verso la Mercedes e i suoi cari.

L'italiano ha definito la stagione come incredibile e pazzesco, sottolineando l'orgoglio di condividere il podio con campioni del calibro di Hamilton e Verstappen. La gara del Messico non è stata priva di drammi e polemiche. All'inizio della corsa, si è verificato un autoscontro tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc al via, un evento che ha fatto infuriare il sette volte campione del mondo. Hamilton ha lamentato via radio che la direzione gara voleva far vincere Leclerc.

La maturità del giovane campione

A differenza di quanto accaduto nel suo primo anno con la Stella d'Argento, in cui aveva mostrato alcune difficoltà e suscitato critiche, quest'anno Antonelli ha dimostrato una maturità fuori dal comune. È stato capace di interpretare meglio le qualità della sua monoposto, migliorando costantemente gara dopo gara, persino nelle fasi di partenza, che erano il suo tallone d'Achille all'inizio del campionato. I suoi rivali, incluso l'olandese Verstappen, gli hanno rivolto complimenti ripetuti per la sua crescita tecnica e psicologica.

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Anche George Russell ha concluso la sua gara al sesto posto, alle spalle del compagno iridato, dopo aver ricevuto una penalità di dieci secondi all'inizio per il contatto con Hadjar al primo giro. La gara è stata interrotta per un breve periodo a causa della bandiera rossa, causata dal cedimento della gomma della Cadillac di Bottas, che ha impattato contro le barriere di sicurezza.

Le celebrazioni e il ruolo dell'ACI

Le congratulazioni sono arrivate da ogni angolo del mondo dell'automobilismo. Il presidente dell'Automobile Club Italia, Geronimo La Russa, si è congratulato direttamente dal circuito messicano. La Russa ha dichiarato che l'Italia è tornata protagonista e che non si celebra solo un campione, ma la fine di un'attesa dolorosa. Ha esortato la federazione sportiva a urlare un forte grazie a Kimi, per aver riportato il tricolore in vetta alla classifica mondiale.

Cresciuto tra l'Aci Team Italia e la Mercedes Academy, Antonelli è diventato il simbolo di una nuova era per il motorsport italiano. La Ferrari, che aveva puntato su altri progetti, ha dovuto fare i conti con la superiorità del team tedesco. La vittoria di Antonelli rappresenta un orgoglio nazionale forte e importante, dimostrando che il talento italiano può ancora dominare la scena globale, nonostante le difficoltà tecniche degli ultimi anni.