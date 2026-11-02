Antonelli campione, Russell distrutto: la multa per l'inglese

Kimi Antonelli vince il mondiale. George Russell, distrutto, diserta la festa Mercedes e prende una multa. Toto Wolff conferma lo stato d'animo del pilota.

Kimi Antonelli si è aggiudicato il titolo di Campione del Mondo in un finale di stagione che ha visto il suo compagno di squadra, George Russell, subire una sconfitta netta. L'evento si è concluso dopo la gara disputata in Messico, dove l'italiano ha confermato il suo dominio sulla scuderia. La vittoria chiude un campionato caratterizzato da un divario tecnico e psicologico sempre più ampio tra i due piloti della Mercedes.

La superiorità di Antonelli

Il confronto tra i due compagni di team non è mai stato alla pari. Kimi Antonelli ha dimostrato una padronanza superiore rispetto alle vetture disponibili, mentre George Russell fatica ancora a comprendere appieno il potenziale delle macchine con cui corre. Questa asimmetria di rendimento ha reso difficile per l'inglese gestire la pressione derivante dalla presenza di un pilota già campione del mondo nella stessa scuderia.

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Il crollo psicologico di Russell

Dopo aver conquistato solo il sesto posto in Messico, George Russell ha mostrato segni evidenti di sconforto. Il pilota britannico appariva quasi in lacrime, tanto da richiedere il conforto immediato del team principal Toto Wolff. L'incontro tra i due è avvenuto nei box, dove Wolff ha abbracciato il pilota per consolarlo in quel momento di profonda delusione sportiva.

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Sconfitta e sanzioni per l'inglese

Lo stato d'animo di Russell era tale da portarlo a disertare sia la festa ufficiale del team, sia le interviste post-gara richieste dai media. Questa assenza dalle attività istituzionali ha comportato anche l'applicazione di una multa da parte della federazione internazionale. Il comportamento è stato definito catastrofico dal team principal, che ha sottolineato quanto sia difficile vivere una giornata simile per un pilota professionista.