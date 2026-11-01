Antonelli perde GT Endurance, Marco Antonelli in Messico per il titolo F1 del figlio Kimi

L'Akm Motorsport di Marco Antonelli non vince il Campionato italiano Gran Turismo Endurance 2026 al Mugello. Ora il papà segue Kimi in Messico, pronto a festeggiare il titolo mondiale.

Marco Antonelli ha dedicato l'ultima parte della sua permanenza in Italia al supporto della sua squadra di corse. Proprio in queste ore, il papà del pilota ha raggiunto il Messico utilizzando l'ultimo volo disponibile per la trasferta. La sua missione era chiara: non perdere la gara decisiva per il figlio Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. Tuttavia, per quanto riguarda il team Akm Motorsport, di cui Marco è il proprietario, la stagione si è chiusa con un amaro epilogo. La delusione per il titolo perso al Mugello lascia il posto alla speranza di vedere il figlio coronare il suo sogno.

Il fallimento del Campionato GT Endurance 2026

La competizione per il Campionato italiano Gran Turismo endurance 2026 si è conclusa oggi, 1 novembre, sul circuito del Mugello. La vittoria finale è andata alla Ferrari 296 Gt3 Evo. Questa vettura vittoriosa era guidata dal duo composto da Alessandro Balzan e Dylan Medler. Per la scuderia Akm Motorsport di Marco Antonelli, si tratta di una sconfitta importante che chiude un ciclo di speranze. La delusione per non aver vinto il campionato si fonde con la necessità di preparare la prossima tappa.

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Marco Antonelli ha mostrato una grande lealtà verso il suo team, rimanendo al loro fianco fino all'ultimo ist possibile in Italia. Non ha esitato a prendere un volo per l'America Latina solo per non perdersi la gara del figlio. Questo gesto dimostra quanto la famiglia sia unita e determinata, nonostante il risultato negativo ottenuto nel campionato nazionale di turismo. Le emozioni della corsa sono state intense, ma il focus si sposta ora su un traguardo ancora più alto.

L'obiettivo del titolo mondiale in Formula 1

Ora che la delusione per il campionato GT è passata, Marco Antonelli nutre una speranza ben precisa. Desidera diventare il papà di un campione del mondo di Formula 1. L'attuale condizione di Kimi Antonelli nella classifica mondiale gli offre una possibilità concreta per raggiungere questo traguardo storico. Non si tratta di un'impresa improbabile, purché non si verifichino eventi imprevisti che possano compromettere la sua posizione.

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Basti un semplice nono posto nella gara che si correrà in Messico per permettere a Kimi di laurearsi campione del mondo. Questo risultato matematico potrebbe chiudere la stagione in bellezza, regalando una festa meritata alla famiglia Antonelli. La vittoria del titolo rappresenterebbe il coronamento degli sforzi di anni di carriera e di dedizione familiare. È un momento cruciale che verrà vissuto sotto i riflettori della scena internazionale.

La tensione in Messico e i rischi tecnici

Nonostante le probabilità siano favorevoli, resta il fattore imprevedibile delle corse motoristiche. L'unica condizione che potrebbe rimandare la festa è la comparsa di problemi tecnici alla vettura di Kimi Antonelli. Se la macchina dovesse subire un guasto grave, il campionato potrebbe cambiare corso inaspettatamente. Per questo motivo, l'atmosfera in Messico è tesa ma carica di aspettativa positiva.

Marco Antonelli ha lasciato lo champagne in frigo, pronto a spuntarlo non appena il figlio attraverserà la linea del traguardo in posizione utile. La gara messicana rappresenta quindi il palcoscenico definitivo per questa affermazione. I tifosi e gli addetti ai lavori osservano con attenzione ogni dettaglio della prestazione. La famiglia è pronta a celebrare un momento che sarebbe unico per la storia dello sport automobilistico italiano.