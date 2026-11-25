Antonella Clerici affronta il tema della violenza di genere in onda su Italia 1, ricordando il numero 1522 e lanciando un appello forte a uomini e donne contro l'abuso.

Antonella Clerici ha dedicato un momento di alta intensità emotiva e sociale all'interno del programma È sempre mezzogiorno, andato in onda su Italia 1, per commemorare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La conduttrice ha colto questa occasione per lanciare un messaggio chiaro e diretto, affiancando il contenuto tradizionale del rotocalco televisivo a una denuncia sociale che ha visto come protagonista principale il tema della sicurezza femminile e del contrasto agli abusi.

La puntata è stata caratterizzata dalla messa in onda di un video informativo fondamentale, strutturato per educare il pubblico sulla risposta immediata in caso di pericolo. In questo spazio, sono stati ricordati con precisione il numero da chiamare in caso di necessità, identificato nel 1522, e il gesto specifico da fare con la mano per chiedere aiuto, un segnale visivo che le autorità e le associazioni hanno promosso per facilitare il soccorso in situazioni di pericolo imminente.

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Dopo la proiezione del video istituzionale, la Clerici ha preso la parola per sottolineare dati statistici allarmanti che descrivono la gravità del fenomeno in Italia. La conduttrice ha richiamato il dato secondo cui circa 6 milioni e 400.000 donne italiane hanno subito almeno una violenza fisico-sessuale nel corso della loro vita, un numero che dietro ogni statistica cela una storia, una vita e una sofferenza, e il volto di una donna che ha paura ma vuole essere libera.

Il messaggio si è poi spostato sugli uomini, con un appello diretto a ridefinire i concetti di amore e relazione. Antonella Clerici ha esortato gli uomini a non chiamare amore il possesso, né a chiamare passione la gelosia, perché l'amore non è possesso. Ha aggiunto che soprattutto non bisogna chiedere alle donne di essere più forti, ma piuttosto chiedere agli uomini di non essere violenti e di scegliere di non restare in silenzio, poiché chi ama non fa male.

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Un altro aspetto cruciale affrontato nel programma riguarda la protezione dei minori e la precocità delle vittime. Il servizio ha evidenziato che oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze prima dei 16 anni, un dato che evidenzia la necessità di interventi precoci. Parallelamente, è stato segnalato che la metà di chi viene abusata non parla, creando un circolo di silenzio che spesso prolunga il trauma e complica l'uscita dalla situazione di abuso, rendendo ancora più vitale la sensibilizzazione pubblica.

In chiusura di intervento, la conduttrice ha ripetuto l'invito a memorizzare il numero utile e il segnale mostrato nel filmato, senza sottovalutare i primi segnali di allarme. Il numero da chiamare è il 1522, il numero antiviolenza e antistalking, quattro numeri che possono fare la differenza. Clerici ha ricordato che la violenza non è soltanto quella fisica, inizia molto prima con un altro tipo di violenza psicologica o emotiva, e ha raccomandato vivamente di denunciare per spezzare l'isolamento.

Oltre a questo impegno sociale, la rubrica ha anche anticipato dettagli sulla seconda stagione di Piedone, la serie in onda su Sky che ha ritratto il ritorno del celebre personaggio. Il cast ha dichiarato che le scene d'azione stupiranno, ma che si toccano corde più profonde, unendo l'intrattenimento televisivo di alto profilo a una narrazione che esplora la complessità umana, confermando l'eclettismo del palinsesto di Italia 1 che alterna temi sociali urgenti a fiction di successo.