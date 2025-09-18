Antonino Cannavacciuolo: la tradizione come guida, il Piemonte al cuore

Antonino Cannavacciuolo, ospite a Asti per l'evento “La Stampa è con voi”, racconta la sua filosofia culinaria, l'importanza della tradizione e l'amore per il territorio. L'estro e l'esperienza di Cannavacciuolo hanno portato una nuova stella Michelin ad Asti con il resort Le Cattedrali.

Gigante com'è, ha l'aspetto di un mangiafuoco e la voce tonante. Eppure, in cucina, le sue mani sono leggere come quelle di un orafo e si muovono sui piatti come pennelli su una tela. Antonino Cannavacciuolo , otto stelle Michelin all'attivo, sul palco del Teatro Alfieri di Asti ospite giovedì pomeriggio dell'evento “La Stampa è con voi” racconta la sua idea di cucina dialogando con Eleonora Cozzella, direttrice de Il Gusto.

Lo fa ripercorrendo le sue origini, le feste in famiglia che definisce “vere e proprie olimpiadi del cibo” e parla di “amore sincero per la cucina”. La tradizione Ma soprattutto Cannavacciuolo lo fa mettendo l'accento sul valore e sull'importanza della tradizione, sul rispetto di ciò che è già stato fatto e su ciò che c'è dietro a ogni piatto. E non a caso evoca le mani, laboriose, che producono e maneggiano ingredienti concreti. Non quelli che fanno business cavalcando le mode. “Per capire questo mestiere e la passione bisogna immaginare le mani dei pescatori e dei contadini e raccontarle ai bambini come nascono le cose – sottolinea – Bisogna fare un passo indietro, perché la ricerca in cucina oggi è rappresentata dal ritorno alle radici”. La ciclicità delle stagioni. L'attesa. “I giovani devono capire questi valori”. Il mantra Un mantra il suo, rivolto al pubblico ma soprattutto alla nuove leve che si immaginano chef. Una ricerca di qualità e di autenticità che si lega alle risorse del territorio e al forte rapporto costruito nel tempo con il Piemonte, con il lago d’Orta e Villa Crespi. E ora anche con Asti e il resort Le Cattedrali. Una sfida vinta la sua: grazie al suo marchio, che è ormai un brand di successo, ha riportato una stella Michelin ad Asti, affidata all'abilità in cucina a Gianluca Renzi, cresciuto nella scuola di Heinz Beck. “I posti li creano le persone – dice Cannavacciuolo – Il progetto delle Cattedrali può essere apparso folle a qualcuno, ma in pochi mesi abbiamo preso una stella Michelin. Le Cattedrali possono diventare il faro di Asti”





