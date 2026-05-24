Antonio Conte, il silenzio e la suggestiva trattativa per il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli

La trattativa per il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli è stata sospesa dopo il lungo silenzio del tecnico di Figline, Antonio Conte. Il suo silenzio ha favorito l'assalto dell'Atalanta e potrebbe significare la fine del suo ciclo alla guida della squadra azzurra.
UdineseDietro il gelo calato nella suggestiva e romantica trattativa per il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli , c'è il lungo e insopportabile silenzio del tecnico di Figline.
Da un certo momento in poi, ha smesso di rispondere alle sollecitazioni del ds azzurro Manna. E questo per il Napoli ha avuto un significato preciso che ha favorito l'assalto dell'Atalanta, ormai vicinissima all'allenatore della Lazio. Potrebbero essere tanti gli azzurri che oggi, al Maradona, saluteranno Napoli un'ultima volta prima dell'addio.
Contro l'Udinese, questo pomeriggio, andrà in scena l'ultima sfida dell'anno, un match che chiuderà la stagione azzurra e che segnerà anche la chiusura di un ciclo durato ben più dei due anni di Antonio Conte. Gli occhi di ghiaccio di Antonio Conte, al momento dell'addio, finiranno con l'inumidirsi.
Lui prova a essere glaciale: «Sono sempre emozionato prima di una partita», dice a chi glielo chiede nell'hotel Gli Dei di Pozzuoli che da ieri sera, alle 19.30, ospita il Napoli in ritiro. Ma non è una vigilia normale, neppure per uno come lui che ha vinto 10 scudetti.
Quante cose hanno visti, quegli occhi in questi due anni a Napoli, a cominciare dalla prima volta al Maradona, nella notte di Coppa Italia contro il Modena, il 10 agosto del 2024
Maurizio Sarri Napoli Antonio Conte Atalanta Trattamento Silenzio Trattativa Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia Traccia
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Lazio, si pensa già al dopo-Sarri. Palladino in pole ma in lista ci sono altri quattro profiliSi avvia verso i titoli di coda l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.
Read more »
Allegra Gucci: Decisioni sulla vitalizia tra Maurizio e Patrizia ReggianiAllegra Gucci, sister of Maurizio Gucci who was murdered, opens up about the closure of an agreement with her mother, Patrizia Reggiani, to avoid owing further instalments of the late fashion designer's retirement fund.
Read more »
Addio a Maurizio Gozzelino, inventore dell''analcolico biondo che fa impazzire il mondo'È morto a 91 anni l’enologo piemontese 'padre' del Crodino
Read more »
Addio al papà del Crodino: morto l’enologo Maurizio GozzelinoCon la scomparsa di Maurizio Gozzelino se ne va uno dei protagonisti dietro al successo del celebre aperitivo Crodino.
Read more »