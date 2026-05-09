Antonio Costa e il significato dell'Unione Europea: tra pace e autonomia strategica

In un editoriale per la Giornata dell'Europa, Antonio Costa riflette sulla transizione dell'UE da utopia a realtà concreta, sottolineando l'importanza della cooperazione e della difesa dei valori comuni.

In occasione della Giornata dell'Europa, che ricorre ogni anno il 9 maggio, il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha voluto condividere una riflessione profonda e appassionata sul significato dell'integrazione comunitaria.

Per Costa, questa ricorrenza non rappresenta una semplice formalità istituzionale, bensì un momento fondamentale per meditare sul percorso condiviso che ha trasformato il volto del continente. L'Europa, infatti, non va intesa meramente come un'estensione geografica o un insieme di confini amministrativi, ma come la testimonianza vivente di un coraggio collettivo. È il risultato di una scelta consapevole: quella di preferire l'unione alla divisione e la cooperazione al conflitto.

Il Presidente ha sottolineato come l'Unione europea appartenga a ogni singolo cittadino, essendo l'espressione tangibile di una volontà comune, di sogni condivisi e di decisioni quotidiane che plasmano il destino di milioni di persone. Il contrasto tra il passato e il presente è netto e drammatico: se un tempo le pagine della storia europea erano scritte con il sangue versato nelle trincee di guerre devastanti, oggi quel racconto viene redatto attraverso il dialogo e la costruzione di un futuro in cui la pace non è più un'eccezione, ma la regola fondamentale.

Analizzando l'evoluzione storica dell'Unione, Antonio Costa ha messo in luce come ciò che oggi consideriamo normale sia stato, per lungo tempo, percepito come un miraggio irraggiungibile. Il passaggio dall'utopia alla realtà è stato un processo complesso e affascinante. Egli ha ricordato le radici ideali del progetto europeo, citando l'esperienza di chi, tra le sbarre dell'isola di Ventotene durante gli anni bui della Seconda guerra mondiale, osò immaginare un'Europa unita per prevenire ulteriori tragedie.

Questo sogno, che inizialmente sembrava l'opera di idealisti sognatori o un mero progetto tecnico sulla scrivania di Robert Schuman, si è concretizzato in una realtà viva e pulsante. Per le nuove generazioni, che non hanno conosciuto l'orrore dei conflitti mondiali, può risultare difficile comprendere quanto fosse impensabile l'idea di una pace duratura tra nazioni storicamente nemiche.

Tuttavia, il successo politico più significativo dell'UE risiede proprio nell'aver reso la guerra tra i suoi membri un'opzione inconcepibile, trasformando l'ostilità in una partnership strategica che ha garantito stabilità e prosperità a gran parte del globo. Nonostante i successi raggiunti, il Presidente del Consiglio europeo non ha ignorato le sfide e le minacce che l'Unione deve affrontare nel contesto geopolitico contemporaneo.

In un'epoca caratterizzata da crescenti tensioni e da tentativi di minare la coesione interna, la risposta dell'Europa deve essere la determinazione. Costa ha ribadito la necessità di rafforzare l'autonomia strategica del blocco, potenziando la capacità di difendere i propri valori democratici e i propri interessi economici e politici. Questo obiettivo passa necessariamente attraverso il potenziamento della competitività globale, il completamento del mercato unico e lo sviluppo di una vera e propria Europa della difesa.

Secondo Costa, l'unica entità in grado di proteggere efficacemente gli interessi europei è l'Europa stessa, agendo come un soggetto unitario e forte sulla scena mondiale. Parallelamente a questa ricerca di forza interna, l'Unione deve continuare a mantenere la sua vocazione aperta verso il resto del mondo. La disponibilità al dialogo con i partner internazionali, lo scambio di idee e la promozione di regole comuni rimangono pilastri essenziali per costruire una prosperità condivisa e sostenibile.

In conclusione, il messaggio di Antonio Costa si focalizza sul concetto di sovranità ridefinita. Mettere i cittadini al centro del progetto europeo non deve essere confuso con un ritorno al nazionalismo o con la costruzione di barriere protettive attorno ai singoli Stati. Al contrario, la vera tutela dei cittadini si realizza attraverso il riconoscimento che la forza individuale di ogni nazione è amplificata dall'azione collettiva.

La sovranità moderna non risiede nell'isolamento, ma nella capacità di agire insieme per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, le crisi economiche e le minacce alla sicurezza. L'Unione europea rappresenta dunque l'esempio massimo di come l'integrazione possa generare valore aggiunto, permettendo a popoli diversi di condividere un destino comune senza rinunciare alla propria identità, ma arricchendola attraverso il confronto.

L'Europa del futuro sarà quella capace di trasformare ogni sfida in un'opportunità di crescita, mantenendo ferma la convinzione che l'unità sia l'unica strada percorribile per garantire la pace e il benessere delle generazioni a venire





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