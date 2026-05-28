Antonio De Rensis risponde alle accuse della Cappa Stasi

Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha denunciato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, per diffamazione. De Rensis si è difeso affermando che non ha paura di nessun cognome e replioca alle accuse sostenendo di aver lavorato su alcune trasmissioni televisive in favore di Stasi. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo in merito dopo l'esposto della Cappa Stasi.

Stefania Cappa ha denunciato Antonio De Rensis , legale di Alberto Stasi, per diffamazione. Tuttavia, De Rensis si è difeso affermando che non ha paura di nessun cognome e ha replicato alle accuse sostenendo che ha lavorato su alcune trasmissioni televisive in favore di Stasi.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo in merito dopo l'esposto della cugina di Chiara Poggi, condiscussa di Stasi, contro De Rensis, Antonio De Giuseppe e il maresciallo Marchetto. Gli avvocati della famiglia Cappa ipotizzano i reati di istigazione alla diffamazione, istigazione alla calunnia e diffamazione aggravata. La denuncia si inserisce in un quadro più ampio sottoegliato al pm Antonio Pansa, con decine di fascicoli relativi al delitto di Garlasco e alla narrazione sociale e televisiva del caso.

Alcune querele riguardano giornalisti, blogger, youtuber e commentatori web accusati di diffamazione e stalking. Durante la trasmissione 'È sempre Cartabianca', Antonio De Rensis ha respinto tutte le accuse spiegando la sua versione del caso e affermando di non avere paura di nessuno.

Inoltre, De Rensis ha parlato degli affreschi di rifiuti abbandonati in strada, incendiati e di nuovi contenziosi legali come quelli contro Lovati. La Procura potrebbe procedere con le iscrizioni formali nel registro degli indagati, per stabilire se sussistano responsabilità penali





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