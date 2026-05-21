Il regista milanese di 29 anni presenta il suo corto, sviluppato in tre episodi, che esplora la fragilità degli uomini di oggi con uno sguardo intimo e ironico.

Antonio Donato, unico regista italiano a Cannes : 'Per fare il mio lavoro devi soffrire. Mascolinità tossica? Falso che serve la forza'. Il cinema come sofferenza, le maschere tossiche e lo spettro dell'IA: la scommessa a Cannes di Antonio Donato, sezione parallela e indipendente dedicata al cinema d'avanguardia , alle opere prime, ai documentari e ai film di rottura.

'Se ci sbatti davvero la testa e cerchi di crescere, le cose arrivano. Magari non come ti aspetti, ma arrivano', ha già ottenuto un'ottima risposta dal pubblico internazionale col precedente corto, sviluppato in tre episodi, con protagonisti un turista, un musicista e un giocatore di ping pong, il corto fa emergere uno dei paradossi della nostra società: la voglia di impressionare gli altri diventa spesso un peso da cui è necessario liberarsi.

'Sto ancora cercando di esplorare cosa c'è al di fuori di questo 'performare' - spiega il regista - Sono maschere di potere che sembrano quasi incollate alle nostre identità. Ma cosa succede se si smette di reggere quella costruzione?. Donato si sente parte di una generazione 'di mezzo', che cerca di allontanarsi dai modelli patriarcali del passato ma che ancora non ha trovato nuove forme di relazione.

Ed è qui che entra in gioco il cinema, per aiutare a capire e a capirsi: 'I film che faccio sono occasioni di introspezione. Parlare con onestà della mia intimità, forse, può diventare universale. O almeno questo è quello che spero'.

Sono temi che Donato ha sperimentato sulla sua pelle, e che rintraccia nelle nuove generazioni: 'Quando si parla di mascolinità tossica si guardano solo gli effetti finali, mentre bisognerebbe mettere in discussione ciò che c'è a monte: 'Mi sento fortunato: ho la mia famiglia, i miei amici e una rete di colleghi con cui ci sosteniamo a vicenda'. Ma ha ancora qualche timore, legato all' 'Mi spaventa che l'IA ci trasformi in incapaci di usare il pensiero critico.

Per scrivere una mail ormai ci affidiamo a queste strumenti utili, ma rischiano di creare distorsioni sociologiche, economiche, ecologiche e psicologiche'





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