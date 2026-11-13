Antonio, film di Edoardo De Angelis: dramma familiare a Venezia dal 19 novembre

Edoardo De Angelis presenta Antonio in concorso a Venezia. Vanessa Scalera e Lino Musella indagano la tossicità familiare. In sale dal 19 novembre.

Il film Antonio di Edoardo De Angelis entra in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e approda nelle sale italiane dal 19 novembre. La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini, esplora con crudeltà e ironia le dinamiche di una relazione madre-figlio consumata da aggressività e affetto malato.

La narrazione si concentra su Antonio, interpretato da Lino Musella, che ha lasciato Napoli per costruirsi una carriera e una famiglia a Milano, lontano dalla madre. Una Vigilia di Natale, il ritorno di Angela, interpretata da Vanessa Scalera, trasforma l'incontro domestico in un combattimento fisico ed emotivo. Lo spazio privato diventa teatro di una resa dei conti dove i confini tra amore e violenza si cancellano completamente.

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Il meccanismo della tossicità familiare

Il regista Edoardo De Angelis definisce il film come un'opera volutamente squilibrata, che oscilla costantemente tra il riso irresistibile e l'angoscia. La struttura narrativa non separa nettamente gli elementi comici da quelli inquietanti, riflettendo l'instabilità emotiva di chi vive accanto a una figura materna dominante. Questa instabilità impone allo spettatore e ai personaggi uno stato di allerta continua, dove non si sa mai se attendere un attacco o un gesto di protezione.

Angela è descritta come una matriarca maschilista che non prova mai il bisogno di chiedere scusa. La sua presenza assorbe tutta l'attenzione, rendendo la vita insopportabile per chi le sta accanto. Il personaggio mette in discussione l'immagine sacra e tradizionale della madre, associata solitamente al sacrificio e alla comprensione. De Angelis cerca di trasmettere questa ambivalenza anche attraverso la forma del racconto, creando un'esperienza cinematografica che destabilizza emotivamente il pubblico.

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Le posizioni dei protagonisti e dell'attrice

Vanessa Scalera affronta il ruolo riconoscendo come la famiglia sia spesso il primo teatro di guerra dove si imparano le difese personali. L'attrice nota che la tossicità moderna ha radici antiche, assorbendo l'incapacità di amare delle figure incontrate sulla propria strada. Per Scalera, che non è madre, questa mancanza di responsabilità genitoriale ha probabilmente favorito l'interpretazione, permettendole di rappresentare una donna che non prova senso di colpa per la propria furia.

Scalera afferma di non aver mai messo sul piedistallo la propria madre, un'esperienza che le ha insegnato un modo diverso di stare al mondo. Il personaggio di Angela, a differenza delle madri tradizionali, non si scusa dopo uno scatto d'ira e non porta dentro un senso di colpa feroce. Questa assenza di rimorso rende il personaggio pericolosamente autentico e distante dagli stereotipi cinematografici convenzionali.

Impatto sociale e prossimi passaggi

La scelta di Antonio di lasciare Napoli tocca nervi scoperti in un contesto culturale dove i legami familiari sono vissuti come obblighi invalicabili. Lino Musella definisce questa distanza come una scelta sana e naturale, paragonabile all'emancipazione di cui si parla dai tempi dei romanzi di Italo Svevo. Non si tratta di tradire la famiglia, ma di trovare la propria strada, un processo necessario per la stabilità emotiva individuale.

De Angelis spera che lo spettatore che si riconosce in questa esperienza non si senta solo. Il film offre uno specchio distorto ma veritiero delle relazioni complesse, dove la tenerezza e la ferocia coesistono. Con l'uscita prevista dal 19 novembre, Antonio punta a provocare una riflessione profonda sulla natura dei vincoli affettivi moderni e sulla difficoltà di stabilire confini sani all'interno del nucleo domestico.