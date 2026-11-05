Antonio Segatori chiede il DNA per Adriano Celentano dopo la morte della madre

Morto Maria Luigia Biscardi il 30 ottobre. Il figlio Antonio Segatori procede con il test genetico per provare la paternità di Adriano Celentano.

Antonio Segatori, figlio presunto di Adriano Celentano, prosegue la sua battaglia legale per dimostrare il legame di sangue con l'artista, dopo la scomparsa di sua madre Maria Luigia Biscardi. La donna è deceduta il 30 ottobre, dopo una lunga e dolorosa malattia iniziata a fine agosto. Prima di morire, Biscardi ha finalmente acconsentito al prelievo genetico ordinato dai giudici, un passo cruciale per la definizione della causa che la riguarda da decenni.

Ultima volontà: prelievo genetico a 48 ore dal decesso

Il campione biologico necessario per l'analisi del DNA è stato raccolto il 28 ottobre, esattamente due giorni prima che Maria Luigia Biscardi spegnesse la sua vita. L'anziana donna, che soffriva di un'infiammazione progressiva, era ormai stremata dai due mesi di sofferenze fisiche. Tuttavia, nel suo unico giorno di lucidità, ha espresso la ferma volontà di sottoporsi a questo esame per dare seguito alla sua storia. Questo dettaglio è stato confermato da Antonio Segatori in un'intervista concessa al settimanale Oggi.

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Segatori ha dichiarato che sua madre si è battuta per una vita intera per dimostrare la verità sulla sua paternità. La donna ha subito le conseguenze pubbliche di questa battaglia, vedendo stroncare la sua promettente carriera di cantante negli anni passati. Antonio ha sottolineato che portare avanti questa causa è un atto di riscatto per la madre, anche se non potrà assistere alla sua possibile conclusione. Per il giovane, il riconoscimento ufficiale da parte del Tribunale di Roma sarebbe la chiusura simbolica di un ciclo iniziato negli anni Settanta.

Radicale storia legale: dalle origini del Clan del Molleggiato

Le radici di questa controversia risalgono ai primi anni Settanta, periodo in cui Maria Luigia Biscardi era una giovane cantante notata da Adriano Celentano. Entrata a far parte del Clan dei Celentano, come era noto il gruppo di artisti vicini al cantante milanese, la giovane avrebbe intrattenuto una relazione con il celebre musicista. Secondo le dichiarazioni di Biscardi, da questa relazione sarebbe nato Antonio Segatori nel settembre del 1970.

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La situazione legale è precipitata nel 1975, quando il bambino aveva appena cinque anni di età. In quell'anno, Maria Luigia si è rivolta al Tribunale civile di Roma per chiedere il riconoscimento della paternità. La richiesta è stata immediatamente respinta da Adriano Celentano, che ha contestato le accuse. Di fronte al rifiuto e alle pressioni dell'ambiente, la madre si è allontanata progressivamente dal mondo dello spettacolo, interrompendo di fatto la battaglia per oltre quarant'anni.

Prospettive future: il verdetto del Tribunale e l'eredità emotiva

Ora che la questione è tornata a pieno regime nelle aule giudiziarie, si attende un'esito che potrebbe definire la vicenda una volta per tutte. Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, ha anticipato in collegamento con il programma La volta buona che la causa è in dirittura d'arrivo. La raccolta del DNA rappresenta l'ultimo, fondamentale ostacolo tecnico prima della sentenza finale che stabilirà o meno i legami biologici.

Antonio Segatori ha espresso grande passione per la musica sin dall'infanzia, un elemento che ora assume un nuovo significato alla luce delle possibili origini familiari. Se il test confermasse la paternità di Adriano Celentano, questo spiegherebbe molte motivazioni artistiche e biografiche della sua vita. Tuttavia, il giovane ha anche sottolineato la profonda tristezza di non poter condividere il successo finale con la madre, ormai scomparsa. Ha aggiunto che, pur nella distanza fisica, si sente che Biscardi possa osservare e gioire con lui da un'altra dimensione.