Antonio Segatori conferma la causa per paternità di Adriano Celentano

Il figlio di Maria Luigia Biscardi rinnova l'impegno legale dopo la morte della madre. La vicenda storica sulla presunta relazione con Adriano Celentano.

La battaglia legale per il riconoscimento della paternità tra Adriano Celentano e Antonio Segatori entra in una fase decisiva, segnata dal lutto ma non fermata dalla tragedia familiare. A pochi giorni dalla scomparsa di Maria Luigia Biscardi, avvenuta il 30 ottobre all'età di 74 anni, il figlio Antonio Segatori ha rinnovato con fermezza la sua intenzione di portare a termine la causa legale avviata dalla madre quasi fino al suo ultimo respiro. Questa decisione rappresenta un atto di profonda lealtà verso la memoria materna, che ha dedicato la vita intera a dimostrare la verità sui legami familiari.

Il prelievo genetico e gli ultimi giorni

La dinamica degli eventi si è accelerata negli ultimi giorni di vita di Maria Luigia Biscardi, ricoverata in ospedale per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo scorso 28 ottobre, la cantante sottoposta al prelievo genetico disposto dai giudici del Tribunale civile di Roma, un passo cruciale per la risoluzione del caso. Due giorni dopo, il 30 ottobre, Maria Luigia è morta, lasciando un vuoto enorme nella famiglia Segatori ma anche aprendo la strada alla conclusione procedurale della vertenza giudiziaria.

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Le parole di Antonio Segatori nel settimanale Oggi

Antonio Segatori ha parlato pubblicamente al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, esprimendo il dolore misto alla determinazione. Ha ricordato: "Mamma se n'è andata proprio adesso. Povera donna, s'è battuta una vita intera per dimostrare che ero figlio di Adriano Celentano". Il giovane ha aggiunto che la madre, per aver detto il vero, si è vista stroncare una promettente carriera di cantante, subendo le conseguenze sociali e professionali di quella rivelazione. "I fatti presto potrebbero darle ragione e mi spiace non averla qui al mio fianco, mentre tutta questa storia volge verso la fine".

Ricostruzione storica della relazione nel 1969

La vicenda risale ai primi mesi del 1970, quando la cantante ancora minorenne fu notata per la sua bravura da Adriano Celentano, che la volle per il suo gruppo "Clan". Per Maria Luigia, Celentano era considerato un "Dio", una figura di assoluto prestigio. Lui era già sposato con Claudia Mori, ma i rapporti cambiarono radicalmente. Come raccontato dallo stesso Antonio Segatori qualche mese fa, Adriano iniziò a corteggiarla con suggerimenti e gesti, e negli ultimi mesi del 1969 successe il patatrac. Poco dopo, ci fu la scoperta di essere rimasta incinta.

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Conseguenze sulla carriera e nascita di Antonio

Dopo la gravidanza, secondo le ricostruzioni fornite dalla famiglia alla rivista, i rapporti e la gestione della carriera dell'artista subirono un'interruzione definitiva. Antonio nacque nel settembre dello stesso anno, il 1970. Cinque anni più tardi, nel 1975, Maria Luigia si rivolse al Tribunale civile di Roma per richiedere il riconoscimento giudiziale della paternità. Da quel momento, la lotta legale divenne il centro della sua esistenza, influenzando ogni aspetto della sua vita professionale e personale.

Il ruolo della nuova generazione nella causa

Nonostante il lutto, Antonio Segatori ha confermato al settimanale l'intenzione di proseguire l'azione legale per rendere onore alla memoria materna e ottenerne il riscatto morale. Sulle pagine di Oggi compaiono per la prima volta anche le parole del figlio di Antonio, Matteo, ventunenne studente di medicina. Matteo ha ricordato la propria innata inclinazione verso la materia musicale, dichiarando: "Sin da piccolo ho sempre avuto una grande passione per la musica. Se Celentano è davvero mio nonno, mi spiego tutto".