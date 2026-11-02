Antonio Semi: Il Trattato di Psicoanalisi ristampato a 40 anni dalla prima edizione

Riflessioni di Antonio Alberto Semi sulla ristampa del suo Trattato di psicoanalisi e sul futuro della disciplina tra neuropsicoanalisi e intelligenza artificiale.

Antonio Alberto Semi è uno dei massimi esponenti della psicoanalisi italiana contemporanea. Il suo celebre Trattato di psicoanalisi, originariamente pubblicato nel lontano 1988, torna nuovamente sulle librerie italiane grazie all'editore Raffaello Cortina. Questa nuova edizione celebra il quarantennale della sua prima uscita, mantenendo la struttura classica in due volumi che l'autore aveva curato con grande rigore scientifico.

La ristampa del trattato storico

Il volume si articola in una parte teorica e tecnica e in una dedicata alla clinica, riproponendo un testo che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità scientifica nazionale. La riedizione arriva a cinquant'anni di distanza dal predecessore italiano più famoso, quello curato da Cesare Musatti, segnando così un doppio anniversario nella storia del pensiero analitico in Italia. Semi ha espresso un misto di emozioni nel rivedere materialmente l'opera con una nuova copertina, paragonando i libri ai figli che lasciano andare per la loro strada.

Also read Omicidio a Castro dei Volsci: arrestato Antonio Perfili per la morte di Claudio Mantua

Riflessioni sulla salute della disciplina

Dopo decenni di esperienza professionale, Semi sostiene che la psicoanalisi sia una scienza dotata di un metodo specifico, diverso da quello delle scienze dure o sociali, volto a conoscere l'essere umano nella sua complessità. Tuttavia, definisce questo sapere come una minoranza costantemente in pericolo di decadere verso altre discipline come la psicologia, la psichiatria o la sociologia, rischiando di perdere la propria specificità unica. La sua reazione all'emergere della neuropsicoanalisi è di allegria, pur considerando con ironia i tentativi di mescolare modelli neurologici complessi con quelli psicoanalitici.

Advertisement

Intelligenza artificiale e futuro della terapia

Di fronte alla crescente tendenza di molti pazienti a rivolgersi all'intelligenza artificiale per terapie che vorrebbero fare a meno dell'analista, Semi mostra scetticismo, paragonando queste aspettative alle speranze nelle guarigioni miracolose. Sottolinea che l'essere umano è complesso, stratificato e ignoto, richiedendo un percorso di conoscenza che non può essere automatizzato. Freud rimane il fondatore imprescindibile e un provocatore generoso che ha lasciato domande aperte a ogni generazione di analisti, rendendo il ritorno al suo pensiero obbligatorio e talora doloroso.

La difficoltà della teoria psicoanalitica

L'introduzione alla nuova edizione ricorda quanto affermato da Freud nell'opera Analisi terminabile e interminabile, ovvero che senza teoria non si può procedere avanti. Semi critica l'attuale panorama delle scuole di psicoterapia in Italia, accusandole di fare troppa chiacchiera e poca teoria vera. La teoria psicoanalitica risulta difficile non per la sua complicazione intrinseca, ma perché richiede di mettere da parte la ragione pura, un atto che comporta sempre una certa paura. L'autore auspica infine la creazione di un terzo volume dedicato al rapporto tra psicoanalisi e altri saperi come antropologia, storia, letteratura e biologia.