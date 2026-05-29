Anwar Ibrahim valuta elezioni anticipate in risposta alle tensioni interne alla coalizione

Il premier malese avverte che potrebbe chiedere al re di sciogliere il Parlamento prima del 2028, mentre l'instabilità politica, le pressioni su UMNO e l'onere dei sussidi energetici spingono verso un voto anticipato.

Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim , ha avvertito che potrebbe valutare la possibilità di indire elezioni anticipate qualora le tensioni interne alla sua coalizione di governo dovessero aggravarsi ulteriormente.

Sebbene la successiva elezione generale sia programmata per febbraio 2028, Anwar ha spiegato di poter richiedere al sovrano malese il consenso a sciogliere il Parlamento in anticipo, un'opzione che sarebbe stata già discussa da membri del suo stesso schieramento a marzo, quando hanno indicato la possibilità di una votazione già a luglio. Questa ipotesi si inserisce in un contesto di instabilità politica che ha caratterizzato la Malesia fin dal 2020, periodo in cui tre premier si sono succeduti in rapida successione e numerosi governi statali hanno cessato le loro funzioni prima della conclusione naturale dei mandati quinquennali.

Il sistema federale malese, infatti, prevede che le elezioni statali coincidano con quelle federali, ma la crisi di governo ha rotto questo ciclo, costringendo tre stati - Johor, Malacca e Sarawak - a programmare elezioni entro il prossimo anno. Anwar, al potere dal novembre 2022, ha guidato un governo di unità nazionale formato dal suo blocco Pakatan Harapan, dal tradizionale partito Barisan Nasional (BN) e da una serie di formazioni minori, in seguito a un risultato elettorale senza maggioranza chiara.

Il nuovo assetto ha ricondotto una certa stabilità dopo anni di lotte intestate, ma la coalizione si trova ora a fronteggiare divergenze interne, soprattutto in merito{a}les questioni di corruzione e alla riduzione di alcune libertà democratiche. La pressione è aumentata dal partito dominante fino a poco tempo fa, l'Organizzazione Nazionale Malese dei Malay (UMNO), che ha chiesto una grazia reale per l'ex premier Najib Razak, incarcerato per il grande scandalo finanziario 1MDB.

La risposta del BN di Johor, che ha annunciato la candidatura autonoma alle prossre elezioni statali, testimonia il crescente dissenso all'interno della coalizione di governo. Dal punto di vista economico, il mandato di Anwar è stato caratterizzato da una crescita costante del prodotto interno lordo e da un aumento degli investimenti stranieri, ma il costo della vita si è gradualmente intensificato, alimentando il malcontento tra la popolazione.

Il governo ha mantenuto una serie di sussidi su carburante e beni di prima necessità, ma la bolletta energetica è salita a circa 7 miliardi di ringgit al mese, con l'escalation del conflitto tra Stati Uniti e Israele sull'Iran che ha spinto i prezzi alti delle materie prime. Una possibile riduzione di questi sussidi o un aumento dei prezzi della benzina rischierebbe di scatenare proteste diffuse, forzando Anwar a cercare un nuovo mandato per legittimare le misure di austerità.

Dal fronte politico, un'elezione anticipata potrebbe favorire la coalizione di governo, poiché l'opposizione è attualmente frammentata. Il partito islamista PAS ha recentemente assunto la leadership dell'alleanza di opposizione, mentre il partito Bersatu, guidato dall'ex premier Muhyiddin Yassin, è stato scosso da una scissione interna che ha provocato la rimozione di più di una dozzina di leader.

Inoltre, due ex ministri di Anwar, Rafizi Ramli e Nik Nazmi Nik Ahmad, hanno abbandonato il governo per guidare un nuovo partito, raccogliendo un numero incerto di sostenitori. La loro capacità di influire sul risultato elettorale rimane ancora da valutare, ma la loro presenza segnala ulteriori spaccature nell'arena politica malese





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