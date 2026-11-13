Anziano di 88 anni in carcere per 28 giorni di libertà controllata mai eseguiti

Un uomo di 88 anni è finito in carcere per 28 giorni di libertà controllata mai eseguiti. La difesa chiede la scarcerazione e la detenzione domiciliare speciale.

Un uomo di 88 anni è finito in carcere per scontare 28 giorni di libertà controllata che non aveva mai eseguito. Quando i carabinieri di Ponte di Piave si sono presentati alla sua porta, l'anziano è scoppiato in lacrime, sopraffatto dal panico. Il suo legale, l'avvocato Alessandra Nava, ha subito presentato un'istanza urgente al tribunale di sorveglianza.

La misura era stata disposta dopo un patteggiamento per fatti risalenti al 2011, con sentenza diventata definitiva nel 2013. Secondo la difesa, l'anziano probabilmente non era nemmeno consapevole del provvedimento, a causa delle patologie fisiche, delle fragilità psicologiche e di un forte stato confusionale.

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Come è nata la libertà controllata mai eseguita

La vicenda risale al 2011, quando l'uomo, allora assistito da un altro legale, era finito sotto accusa per violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie funzioni. Il patteggiamento prevedeva una pena pecuniaria di 6900 euro, poi convertita in 28 giorni di libertà controllata.

La libertà controllata è una misura alternativa alla detenzione. Tra le prescrizioni figuravano il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l'obbligo di presentarsi ogni giorno ai carabinieri o alla polizia per firmare, il ritiro del passaporto e la sospensione della patente.

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Ad agosto di quest'anno la libertà controllata è stata revocata, perché risultava che non fosse mai stata eseguita. Il 4 novembre la Procura ha quindi firmato un decreto di carcerazione, sempre per un periodo di 28 giorni, nei confronti dell'88enne.

La difesa contesta la carcerazione dell'anziano

L'avvocato Nava sostiene che l'anziano, alla sua età, non sarebbe dovuto arrivare in carcere. Secondo il legale, per le persone ultrasettantenni si evita di norma la detenzione, salvo casi di particolare gravità, e si dispongono pene alternative.

Il difensore afferma che la situazione poteva essere gestita prima dell'esecuzione della misura. Secondo Nava, sarebbe bastato che il suo assistito fosse stato informato della revoca per presentare un'istanza preventiva.

Per questo la difesa intende verificare se qualcuno nella rete familiare dell'88enne fosse a conoscenza del provvedimento senza averglielo comunicato. L'anziano, a causa delle sue condizioni, non si occupa direttamente della propria posta.

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Richiesta di scarcerazione e prossimi passaggi

Nell'istanza urgente depositata al tribunale di sorveglianza, l'avvocato Nava chiede la scarcerazione dell'88enne e la concessione della detenzione domiciliare speciale, prevista per le persone ultrasettantenni. Il tribunale dovrà ora valutare la richiesta.

Nava descrive il suo assistito come un uomo alla soglia dei 90 anni, fragilissimo, che sarebbe finito in un ambiente penitenziario che non gli appartiene. Secondo il legale, la detenzione rischia di comprometterne ulteriormente la salute psichica, e la carcerazione sarebbe dipesa da un cavillo burocratico.