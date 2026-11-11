Anziano in sedia a rotelle chiama 112: portata della spesa da carabinieri

Un anziano isolato in sedia a rotelle chiama il 112 per affamarsi; i carabinieri consegnano la spesa a domicilio, segnala la vicinanza dei servizi sociali. L'intervento immediato dimostra l'impegno della polizia per la tutela dei cittadini vulnerabili.

Il 7 ottobre, in una giornata di vecchia tranquillità, un anziano in sedia a rotelle, isolato nella propria abitazione, ha recuperato il soccorso chiamando il 112. Il suo resoconto, trasmesso da un militare della Tenenza dei Carabinieri, evidenziava la sua solitudine, la fame e la mancanza completa di generi di prima necessità.

Intervento immediato dei carabinieri

Al ricevimento della telefonata, il militare ha verificato personalmente la situazione dell'anziano, che era accompagnato dall'amministratore di sostegno e assistito da una badante solo nei giorni feriali. Apparso durante il fine settimana, l'uomo non era in grado di procurarsi il cibo a causa delle proprie condizioni di salute.

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In risposta, i carabinieri non hanno esitato: hanno recato direttamente gli esercizi commerciali più vicini, acquistando a proprie spese prodotti alimentari e generi di prima cura, già presenti nella sua casa. La consegna a domicilio è avvenuta in tempi brevi, garantendo immediato conforto e sostentamento al cittadino.

Segnalazione ai servizi sociali

Al termine dell'intervento, la situazione di vulnerabilità dell'anziano è stata prontamente comunicata ai servizi sociali competenti, affinché avvengano le necessarie tutele continuative. Questo passaggio è fondamentale per garantire un supporto a lungo termine, che includa assistenza amministrativa e sanitaria.

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Impatto sulla comunità e prossime mosse

L'episodio ha suscitato un forte risveglio tra i vicini e le istituzioni locali, che hanno chiesto una maggiore corresponsabilità sociale per garantire che gli anziani non siano lasciati soli in condizioni di vulnerabilità. La polizia ha espresso l'intenzione di collaborare più strettamente con le associazioni di autoassistenza per monitorare i casi simili.

Febbraio prossimo la Carabinieri intende presentare un piano di formazione per i militari, al fine di migliorare la rapidità di risposta e la valutazione delle esigenze immediate nei confronti dei cittadini in situazioni di emergenza di natura sociale.