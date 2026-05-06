Aosta, indagati cinque agenti della Squadra Mobile per la morte di Davide Suvilla

Cinque poliziotti aostani sono sotto inchiesta per omicidio colposo a seguito di un inseguimento di un camion rubato che si è concluso con il decesso del conducente.

La Procura di Aosta , sotto la guida del procuratore Luca Ceccanti, ha formalizzato l'iscrizione nel registro degli indagati di cinque funzionari appartenenti alla Squadra Mobile della città.

L'accusa ipotizzata è quella di omicidio colposo, a seguito del tragico epilogo di un inseguimento che ha visto protagonista Davide Suvilla, un cittadino originario di Vermezzo con Zelo, in provincia di Milano. L'uomo era alla guida di un imponente autocarro Iveco Trakker, regolarmente rubato, e stava tentando di sottrarsi all'arresto durante un'operazione di polizia.

L'inserimento degli agenti nel registro degli indagati non rappresenta necessariamente un'accusa definitiva di colpevolezza, bensì una misura procedurale necessaria per consentire ai poliziotti di esercitare i propri diritti legali. In particolare, tale atto permette loro di partecipare attivamente alla fase di conferimento dell'incarico al medico legale incaricato di eseguire l'autopsia sul corpo della vittima, garantendo così la possibilità di nominare propri consulenti tecnici di parte per monitorare ogni passaggio delle indagini forensi.

Per ricostruire l'intera dinamica di quanto accaduto, è necessario tornare alla serata del 27 aprile, intorno alle ore 23,30, quando la tensione è salita drasticamente lungo la statale 26, in particolare nei pressi della località di Châtillon. Le forze dell'ordine aostane erano infatti impegnate in un'intensa attività di monitoraggio e contrasto ai furti di mezzi pesanti che stavano colpendo la regione.

Inizialmente, le pattuglie avevano intercettato il camion rubato insieme a un'autovettura che viaggiava a velocità sostenuta, la quale fungeva da scorta per il tir e trasportava altri due complici. L'intercettazione era avvenuta nei pressi di Champagne, una frazione di Verrayes.

Tuttavia, l'autista del mezzo pesante non aveva mostrato alcuna intenzione di arrendersi; al contrario, era riuscito a evadere il primo tentativo di blocco sfondando con violenza il cancello di una zona di sosta dove il veicolo era temporaneamente parcheggiato. Questo atto di sfida aveva dato inizio a un pericoloso inseguimento lungo le strade della valle, con il conducente che guidava il mastodontico Iveco in modo spericolato, mettendo a rischio non solo la propria vita ma anche quella degli agenti e di eventuali altri automobilisti presenti sul percorso.

La situazione è precipitata quando la banda ha incontrato un secondo posto di blocco all'altezza di Châtillon. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli atti, mentre l'auto scorta riusciva a dileguarsi, Davide Suvilla avrebbe tentato manovre estremamente aggressive per neutralizzare le forze dell'ordine, provando a fare schiantare le volanti contro le pareti di una galleria autostradale. Quando le pattuglie sono riuscite a raggiungerlo e a bloccare la sua corsa, l'uomo ha tentato un'ultima, disperata fuga a piedi.

In un istante di caos, Suvilla avrebbe aperto la portiera del camion mentre il veicolo era ancora in movimento, gettandosi bruscamente sull'asfalto. È proprio in questo frangente che si è consumata la tragedia: il corpo dell'uomo, una volta a terra, sarebbe stato investito, probabilmente in modo del tutto involontario e inavvertito, da una delle due auto della polizia che stavano effettuando l'inseguimento.

L'inchiesta dovrà ora chiarire con precisione millimetrica l'esatta sequenza dei fatti e se vi siano state negligenze nelle manovre di arresto. Nel frattempo, la difesa dei poliziotti, affidata agli avvocati Rachele De Stefanis, Enrico Ugolini e Pietro Porciani, ha sollevato questioni di principio. L'avvocato Porciani, già noto per il caso di Ramy, ha sottolineato come il messaggio che emerge da certi procedimenti sia l'idea che fuggire ai posti di blocco sia quasi normale e che si possa restare impuniti.

Parallelamente, i due complici che erano riusciti a imboccare l'autostrada A5 sono stati rintracciati e arrestati a Quincinetto, sotto la competenza del tribunale di Ivrea, chiudendo così il cerchio della cattura dei responsabili del furto





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