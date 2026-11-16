L'Apec si riunisce a Shenzhen, ma l'attenzione mondiale è sul primo incontro trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin per la stabilità globale.

La megalopoli cinese di Shenzhen si è trasformata nell'epicentro del vertice Apec, che si terrà il 18 e 19 novembre. La città è stata scelta per esibire la propria trasformazione industriale ai leader dell'Asia-Pacifico, con un focus particolare sull'impatto geopolitico dell'incontro bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, ospitati dal presidente cinese Xi Jinping.

Shenzhen come vetrina tecnologica globale

Shenzhen funge da sfondo strategico per dimostrare la capacità della Cina di aver trasformato il proprio potenziale industriale in un vantaggio economico decisivo. La città, situata nel sud della Cina vicino a Hong Kong, ospiterà il vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico per la terza volta, dopo le edizioni di Shanghai nel 2001 e Pechino nel 2014.

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Il forum riunisce 21 economie, una struttura unica che permette la partecipazione contemporanea di Hong Kong e Taiwan. Questo insieme di economie rappresenta circa il 62 percento del prodotto interno lordo mondiale e quasi metà del commercio internazionale globale.

La scelta di Shenzhen non è casuale, dato che la città fa parte della Greater Bay Area. Questo progetto mira a costruire un hub globale di tecnologia e innovazione, integrando Hong Kong, Macao e le imprese locali per posizionare la Cina come protagonista della quarta rivoluzione industriale.

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Il trilaterale Trump, Xi e Putin il 19 novembre

Il primo incontro trilaterale tra i presidenti Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin si svolgerà il giovedì 19 novembre. Questa conferenza segnerà la prima volta che i tre capi di Stato si incontreranno contemporaneamente, segnando un evento storico nelle relazioni diplomatiche attuali.

Per la Casa Bianca, l'obiettivo principale del confronto riguarda il controllo degli arsenali nucleari. Donald Trump intende inoltre affrontare la questione della guerra in Iran, mentre l'amministrazione americana ha escluso che l'Ucraina sia il tema centrale del dialogo, sebbene sia improbabile che non venga menzionata.

Mosca ha confermato la propria presenza al summit, mentre Pechino ha mantenuto un tono cauto per giorni, limitandosi a citare contatti preliminari prima di autorizzare ufficialmente l'incontro. Le autorità cinesi hanno parlato di scambi approfonditi su pace mondiale e stabilità strategica tra le grandi potenze.

Impatto economico e tensioni geopolitiche

Le discussioni su tariffe commerciali, terre rare, intelligenza artificiale e sicurezza energetica rischiano di essere secondarie rispetto alla portata diplomatica dell'incontro. Non sono attesi accordi immediati o pacti vincolanti; l'obiettivo primario di Washington è aprire un dialogo costruttivo piuttosto che chiudere trattative complesse.

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Alcuni Paesi dell'Asia-Pacifico esprimono malumori per la riduzione dell'Apec a cornice di questo vertice geopolitico. Per questi partecipanti, l'Apec è l'occasione annuale per discutere di integrazione commerciale e investimenti condivisi, temendo che le priorità del forum vengano decise in stanze chiuse dalle tre potenze nucleari.

Il paradosso dello sviluppo industriale cinese

Shenzhen incarna il paradosso della Cina contemporanea: produce robot, batterie e sistemi di intelligenza artificiale, ma una parte degli abitanti non percepisce la stessa ricchezza delle imprese che guidano l'economia locale. I salari crescono meno rapidamente e la gig economy espone milioni di lavoratori a condizioni precarie.

Per Xi Jinping, la città rappresenta la dimostrazione che il modello cinese può competere con l'Occidente in tecnologia avanzata. La sua famiglia è strettamente legata alla storia della città, poiché suo padre, Xi Zhongxun, fu tra i protagonisti delle riforme che trasformarono un villaggio di confine in una metropoli dinamica.

Le aziende locali, come Huawei, Tencent, BYD e DJI, hanno affrontato sanzioni e restrizioni, uscendone rafforzate. BYD è ora il principale produttore mondiale di veicoli elettrici, mentre DJI controlla una quota dominante del mercato dei droni civili, smentendo l'idea della Cina come semplice officina a basso costo.