Aperte le Candidature per la Terza Edizione del Premio Giornalistico TG Poste: Un'Opportunità per i Giovani Talenti

Poste Italiane lancia la terza edizione del Premio giornalistico TG Poste, un concorso rivolto ai giovani giornalisti under 35. I candidati dovranno creare contenuti originali su innovazione, sostenibilità, e-commerce e altri settori chiave. Il vincitore riceverà una borsa di studio all'estero e un'esperienza professionale presso Poste Italiane.

Le candidature per la terza edizione del Premio giornalistico TG Poste sono ufficialmente aperte e potranno essere presentate fino al 30 giugno. L'iniziativa, promossa da Poste Italiane , è un'opportunità unica per i giovani talenti dell'informazione desiderosi di distinguersi per uno stile originale, diretto e innovativo nel raccontare le notizie.

Il concorso, focalizzato sull'individuazione e la valorizzazione dei giovani giornalisti, offre ai partecipanti una piattaforma per dimostrare le proprie capacità e mettersi alla prova su temi di grande attualità e rilevanza. La giuria, composta dai Direttori delle principali testate giornalistiche italiane, nazionali e locali, avrà il compito di valutare i lavori proposti e decretare il vincitore, garantendo un giudizio autorevole e imparziale. I partecipanti dovranno cimentarsi nella creazione di contenuti originali, dimostrando la loro competenza e creatività. \I requisiti di partecipazione al Premio sono chiari: il concorso è rivolto ai giornalisti under 35, iscritti all'Ordine dei Giornalisti o praticanti delle scuole di giornalismo riconosciute dall'Odg. Questo assicura che il concorso si rivolga a professionisti in formazione e con un solido background accademico. Il primo classificato avrà diritto a una borsa di studio per frequentare un prestigioso corso di alta formazione giornalistica all'estero, un'occasione imperdibile per perfezionare le proprie competenze e ampliare i propri orizzonti professionali. Inoltre, il vincitore avrà l'opportunità di vivere un'esperienza professionale presso il Dipartimento Comunicazione di Poste Italiane, un'esperienza formativa che permetterà di entrare in contatto con le dinamiche interne di una grande azienda e di apprendere direttamente dai professionisti del settore. Le candidature dovranno essere presentate tramite il sito dedicato premiotgposte.posteitaliane.it, dove i candidati potranno trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso e presentare i propri lavori. \I partecipanti sono chiamati a produrre contenuti originali e creativi che riflettano la loro capacità di interpretare e comunicare le notizie in modo efficace. Nello specifico, i candidati dovranno presentare un breve video di presentazione, un servizio giornalistico inedito per carta stampata o testate web, e un servizio televisivo o un contenuto informativo video per i social media. I contenuti dovranno ispirarsi a fatti di cronaca e attualità, concentrandosi su argomenti legati ai settori chiave in cui opera Poste Italiane: innovazione e trasformazione digitale, economia sostenibile, sviluppo dei territori e progetto Polis, corrispondenza, pacchi ed e-commerce. Questo invito a spaziare tra diversi formati e argomenti permette ai partecipanti di dimostrare la loro versatilità e adattabilità. Il TG Poste, il telegiornale di Poste Italiane, funge da vetrina per le notizie rilevanti, trasmettendo ogni giorno in diretta alle 12 negli uffici postali e sui siti web dell'azienda. Il telegiornale offre una panoramica sull'attualità italiana e internazionale, con approfondimenti di esperti e firme del giornalismo. L'edizione di quest'anno del Premio TG Poste promette di essere un'opportunità preziosa per i giovani giornalisti di talento che aspirano a fare la differenza nel mondo dell'informazione





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