Apertura Biblioteca Occidentale Foro Traiano Roma PNRR

Scoperta la Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano. Dopo 1,75 milioni di euro di restauro, lo spazio ipogeo è accessibile per scoprire la storia romana.

La Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano a Roma, per secoli nascosta e inaccessibile sotto le rovine imperiali, è stata finalmente aperta al pubblico. Questo spazio monumentale, situato nel cuore dell'area archeologica della capitale, entra ufficialmente nel percorso di visita grazie a un significativo intervento di valorizzazione promosso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nel quadro del progetto PNRR Caput Mundi.

Recupero Architettura Ipogea e Investimenti

L'accesso a questa vasta aula sotterranea, tradizionalmente identificata come parte del complesso librario che affiancava la Colonna Traiana, era rimasto precluso per lungo tempo. L'ambiente, che si trovava al di sotto del livello stradale e a lungo utilizzato come deposito, è stato trasformato in un nuovo spazio museale permanente attraverso un lavoro accurato di restauro conservativo. L'investimento complessivo per questi interventi ha raggiunto la cifra di 1.755.000 euro, destinati al recupero strutturale e alla messa in sicurezza dell'area.

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Storia Biblioteca Ulpia e Funzioni Antiche

Le fonti antiche indicano che questo luogo faceva parte della Bibliotheca Ulpia, una delle raccolte librarie più prestigiose dell'antica Roma. La struttura era destinata alla conservazione di testi letterari, documenti ufficiali e materiali giuridici, rappresentando un centro di conoscenza vitale. Le ricerche più recenti hanno suggerito una lettura più articolata della funzione di questi spazi, alimentando un dibattito scientifico sulla reale natura delle biblioteche affiancanti la colonna. Dopo la caduta dell'Impero, l'aula conobbe un progressivo abbandono e sulle strutture romane si svilupparono nuove occupazioni.

Sfide Tecniche Impermeabilizzazione Copertura

I lavori hanno affrontato sfide tecniche complesse, in particolare la risoluzione dei fenomeni di infiltrazione che da lungo tempo interessavano l'Aula. L'acqua proveniva dai sovrastanti giardini di Via dei Fori Imperiali e minacciava la conservazione dei reperti. È stato realizzato un intervento di impermeabilizzazione innovativo, utilizzando un sistema cristallizzante in grado di agire all'interno della matrice del calcestruzzo. Questa tecnologia contrasta efficacemente la penetrazione dell'acqua e degli agenti contaminanti, garantendo condizioni adeguate per la fruizione pubblica degli ambienti ipogei.

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Valore Storico Stratificazione Urbana Alessandrina

Il progetto ha accolto la stratificazione storica senza nasconderla, reinterpretando elementi moderni come parte integrante del racconto dell'area. I pilastri esagonali in cemento armato, realizzati durante gli interventi novecenteschi per l'apertura della Via dell'Impero, non sono stati rimossi ma valorizzati. Questo approccio evidenzia come le demolizioni e i grandi scavi del Novecento abbiano riportato alla luce il complesso monumentale. Oggi queste strutture sono leggibili all'interno dello spazio, mostrando l'evoluzione urbana fino alla formazione del Quartiere Alessandrino.

Accessibilità Passeggiate e Allestimento Multimediale

La nuova configurazione ottimizza l'esperienza del visitatore attraverso soluzioni progettuali attente all'accessibilità e alla comprensione storica. Una passerella sopraelevata e completamente reversibile consente di attraversare gli ambienti nel pieno rispetto delle preesistenze archeologiche. Gli ospiti possono ammirare la preziosa porzione dell'antica pavimentazione in marmi policromi, valorizzata da un specifico progetto illuminotecnico. Completano l'esperienza espositiva monumentali frammenti architettonici della Biblioteca e un videomapping immersivo che ricostruisce virtualmente la funzione originaria degli spazi.