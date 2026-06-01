Apertura concorso per collaboratore amministrativo presso l'Ambasciata italiana a Riad

L'Italia ricerca un unico collaboratore amministrativo a tempo determinato per l'Ambasciata di Riad. Scadenza presentazione domande: 14 giugno 2026, ore 15:30, ora locale. Il profilo richiede competenze in gestione amministrativa, normativa diplomatica e conoscenza di lingue straniere.

Le autorità diplomatiche italiane hanno avviato una procedura selettiva finalizzata all'assunzione di un unico collaboratore amministrativo a tempo determinato presso l' Ambasciata d'Italia a Riad, capitale dell' Arabia Saudita .

L'avviso, pubblicato sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri, specifica che il profilo richiesto prevede competenze avanzate nella gestione amministrativa di una missione diplomatica, capacità di redigere documenti ufficiali, organizzare il flusso di informazioni tra gli uffici interni e le sedi esterne, nonché di assicurare la corretta archiviazione di fascicoli sensibili. Il candidato dovrà inoltre dimostrare familiarità con le normative internazionali in materia di personale diplomatico e consolare, nonché con le procedure di contabilità e budgeting tipiche delle rappresentanze all'estero.

L'obiettivo dichiarato dall'Ambasciata è quello di rafforzare la struttura amministrativa, garantendo un supporto più efficiente ai servizi consolari, ai rapporti commerciali e alle attività culturali svolte dal corpo diplomatico italiano nella regione. Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma telematica dedicata entro le ore 15:30 (orario locale di Riad) del quattordici giugno 2026. La documentazione richiesta comprende un curriculum vitae dettagliato, una lettera di motivazione in lingua italiana e, se disponibili, certificati di lingua araba o inglese.

Il procedimento di valutazione prevede una prima fase di screening dei titoli, seguita da colloqui individuali in videoconferenza con il responsabile delle risorse umane dell'Ambasciata e con il capo della sezione amministrativa. Solo il candidato ritenuto più idoneo avrà la possibilità di accedere al contratto a termine, con un periodo di impiego previsto per un anno, rinnovabile in base ai risultati e alle esigenze dell'istituzione.

Questa iniziativa rientra nell'ambito più ampio delle attività di reclutamento svolte dal Ministero degli Affari Esteri per assicurare una presenza amministrativa competente nelle missioni italiane all'estero. L'intento è quello di consolidare il supporto logistico e gestionale, elemento imprescindibile per il corretto funzionamento dei servizi diplomatici in contesti geopolitici complessi come quello del Golfo.

L'Ambasciata di Riad, che svolge un ruolo centrale nella promozione delle relazioni bilaterali tra Italia e Arabia Saudita, ha evidenziato la necessità di potenziare la propria struttura interna per rispondere in maniera più tempestiva alle richieste dei cittadini italiani residenti o in transito nel paese, nonché per facilitare le attività di cooperazione economica e culturale tra le due nazioni. Gli interessati sono invitati a consultare il bando completo sul portale del Ministero per verificare tutti i requisiti specifici e le modalità di presentazione della domanda





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